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【ヤクルト】開幕まで残り半月…サイスニードが２被弾含む４回６失点の大乱調

スポーツ報知

◆オープン戦　ＤｅＮＡ―ヤクルト（１３日・横浜）

　ヤクルトの先発サイスニード投手が宮崎に２打席連続本塁打を献上するなど４回６安打６失点の大乱調。開幕まで残り半月となったが、不安を残す内容となった。

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