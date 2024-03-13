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【ヤクルト】開幕まで残り半月…サイスニードが２被弾含む４回６失点の大乱調
2024年3月13日 14時39分
スポーツ報知
◆オープン戦 ＤｅＮＡ―ヤクルト（１３日・横浜）
ヤクルトの先発サイスニード投手が宮崎に２打席連続本塁打を献上するなど４回６安打６失点の大乱調。開幕まで残り半月となったが、不安を残す内容となった。
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