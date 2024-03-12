ボーイズリーグ 代表メンバーの進路 東京ドームでサク越えの宮城仙南・今野、江戸崎・田山は仙台育英へ ＮＯＭＯジャパン 岩井は花咲徳栄へ
今春、中学を卒業し高校野球へ進む卒団生の進路が判明した。
第１１回Ｕ１５アジア選手権、ＪＵＮＩＯＲ ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ アメリカ遠征を行ったＮＯＭＯジャパンのメンバーや、世界少年野球大会、第２３回鶴岡一人記念大会に出場した東日本ブロック選抜メンバーの進路を紹介する。
世界大会のＪＡＰＡＮ ＥＡＳＴからは、７月に東京ドームで行われた少年野球交流試合で、低反発バットでサク越えを放った宮城仙南・今野琉成と江戸崎・田山纏ら４選手が仙台育英（宮城）に進学。大会無失点でエクセレント賞に輝いた群馬西毛・佐藤麻恩ら３選手が健大高崎（群馬）に進む。
ＮＯＭＯジャパンからは狭山西武・岩井虹太郎、上三川・黒川凌大が花咲徳栄（埼玉）へ。鶴岡大会からは鴻巣の強肩捕手、黒須大翔が大阪桐蔭（大阪）に進む。
※チーム・選手名（位置＝投打）進学先
【侍ジャパンＵ１５ アジア選手権】
東京城南・中澤祐誠（内＝右左）明秀学園日立
狭山西武・市村心（内＝右左）花咲徳栄
【ＮＯＭＯ ＪＡＰＡＮ アメリカ遠征】
狭山西武・岩井虹太郎（内＝右右）花咲徳栄
上三川・黒川凌大（投＝右右）花咲徳栄
宮城仙北・菅野恭輔（外＝左左）日本航空石川
【世界少年野球大会 ＪＡＰＡＮ ＥＡＳＴ】
宮城仙南・今野琉成（投内＝右左）仙台育英
高崎中央・齊藤陽翔（内＝右右）仙台育英
江戸崎・田山纏（投外＝右左）仙台育英
仙台泉・梶井湊斗（投内＝右左）仙台育英
小山・石田雄星（内外＝右左）健大高崎
江戸崎・溝口寛人（外＝左左）健大高崎
群馬西毛・佐藤麻恩（投内＝右左）健大高崎
県央宇都宮・蜂巣祥万（捕内＝右左）浦和学院
旭川大雪・松本琉葦（捕＝右右）旭川志峯
世田谷成城・前田奨太（内＝右右）天理
宮城仙南・及川琉汰（投内＝右右）八戸学院光星
松戸中央・福和田啓太（内＝右右）二松学舎大付
上三川・青木裕弥（捕外＝右左）佐野日大
前橋桜・角谷哲人（捕内＝右右）智弁学園
平塚・山本涼介（投外＝左左）桐光学園
越谷・関飛鷹（投内＝右右）明大中野
東京城南・植草拓真（投＝右右）帝京
京葉・関瑛太（投内＝右右）慶応
波崎・仲本寛（投内＝右右）常磐大高
浦和・川副光輔（内＝右右）東北
【鶴岡一人記念大会 東日本ブロック選抜】
横浜南・川村光翼（外＝右右）木更津総合
筑波・増田涼司（内＝右右）木更津総合
那須野ケ原・荒生結太（投外＝左左）常総学院
小山・小倉颯太（内＝右左）桐生第一
藤岡・小原快晴（捕内＝右右）健大高崎
鴻巣・黒須大翔（捕＝右右）大阪桐蔭
宮城仙北・酒井大斗（内＝右左）横浜
本庄・下山颯斗（内＝右右）日大東北
長野・関健志朗（投外＝右右）帝京
横浜緑・田中慶次（投＝右右）横浜隼人
京葉・團慶太郎（捕外＝右右）国学院久我山
山形東部・土田健琉（投＝右右）日大山形
札幌北広島・中倉悠生（投外＝左左）北海
白河・生田目佑海（内＝右左）日本航空石川
春日部・野中元稀（投＝右右）春日部共栄
上越・橋本碧羽（投＝左左）中越
上里北武・畠山明祈（内＝右左）山村学園
いわき・松本叶我（投内＝右右）聖光学院
城東・吉田裕哉（投外＝左左）昌平