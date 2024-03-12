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ボーイズリーグ　代表メンバーの進路　東京ドームでサク越えの宮城仙南・今野、江戸崎・田山は仙台育英へ　ＮＯＭＯジャパン　岩井は花咲徳栄へ

スポーツ報知
少年野球交流試合（東京ドーム）でサク越え本塁打を放ち生還する今野（右は田山）

　今春、中学を卒業し高校野球へ進む卒団生の進路が判明した。

　第１１回Ｕ１５アジア選手権、ＪＵＮＩＯＲ　ＡＬＬ　ＪＡＰＡＮ　アメリカ遠征を行ったＮＯＭＯジャパンのメンバーや、世界少年野球大会、第２３回鶴岡一人記念大会に出場した東日本ブロック選抜メンバーの進路を紹介する。

　世界大会のＪＡＰＡＮ　ＥＡＳＴからは、７月に東京ドームで行われた少年野球交流試合で、低反発バットでサク越えを放った宮城仙南・今野琉成と江戸崎・田山纏ら４選手が仙台育英（宮城）に進学。大会無失点でエクセレント賞に輝いた群馬西毛・佐藤麻恩ら３選手が健大高崎（群馬）に進む。

　ＮＯＭＯジャパンからは狭山西武・岩井虹太郎、上三川・黒川凌大が花咲徳栄（埼玉）へ。鶴岡大会からは鴻巣の強肩捕手、黒須大翔が大阪桐蔭（大阪）に進む。

※チーム・選手名（位置＝投打）進学先

【侍ジャパンＵ１５　アジア選手権】

東京城南・中澤祐誠（内＝右左）明秀学園日立

狭山西武・市村心（内＝右左）花咲徳栄

【ＮＯＭＯ　ＪＡＰＡＮ　アメリカ遠征】

狭山西武・岩井虹太郎（内＝右右）花咲徳栄

上三川・黒川凌大（投＝右右）花咲徳栄

宮城仙北・菅野恭輔（外＝左左）日本航空石川

【世界少年野球大会　ＪＡＰＡＮ　ＥＡＳＴ】

宮城仙南・今野琉成（投内＝右左）仙台育英

高崎中央・齊藤陽翔（内＝右右）仙台育英

江戸崎・田山纏（投外＝右左）仙台育英

仙台泉・梶井湊斗（投内＝右左）仙台育英

小山・石田雄星（内外＝右左）健大高崎

江戸崎・溝口寛人（外＝左左）健大高崎

群馬西毛・佐藤麻恩（投内＝右左）健大高崎

県央宇都宮・蜂巣祥万（捕内＝右左）浦和学院

旭川大雪・松本琉葦（捕＝右右）旭川志峯

世田谷成城・前田奨太（内＝右右）天理

宮城仙南・及川琉汰（投内＝右右）八戸学院光星

松戸中央・福和田啓太（内＝右右）二松学舎大付

上三川・青木裕弥（捕外＝右左）佐野日大

前橋桜・角谷哲人（捕内＝右右）智弁学園

平塚・山本涼介（投外＝左左）桐光学園

越谷・関飛鷹（投内＝右右）明大中野

東京城南・植草拓真（投＝右右）帝京

京葉・関瑛太（投内＝右右）慶応

波崎・仲本寛（投内＝右右）常磐大高

浦和・川副光輔（内＝右右）東北

【鶴岡一人記念大会　東日本ブロック選抜】

横浜南・川村光翼（外＝右右）木更津総合

筑波・増田涼司（内＝右右）木更津総合

那須野ケ原・荒生結太（投外＝左左）常総学院

小山・小倉颯太（内＝右左）桐生第一

藤岡・小原快晴（捕内＝右右）健大高崎

鴻巣・黒須大翔（捕＝右右）大阪桐蔭

宮城仙北・酒井大斗（内＝右左）横浜

本庄・下山颯斗（内＝右右）日大東北

長野・関健志朗（投外＝右右）帝京

横浜緑・田中慶次（投＝右右）横浜隼人

京葉・團慶太郎（捕外＝右右）国学院久我山

山形東部・土田健琉（投＝右右）日大山形

札幌北広島・中倉悠生（投外＝左左）北海

白河・生田目佑海（内＝右左）日本航空石川

春日部・野中元稀（投＝右右）春日部共栄

上越・橋本碧羽（投＝左左）中越

上里北武・畠山明祈（内＝右左）山村学園

いわき・松本叶我（投内＝右右）聖光学院

城東・吉田裕哉（投外＝左左）昌平

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