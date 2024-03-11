横綱・照ノ富士、宇良を吹っ飛ばして今場所初白星「落ち着いていこうと思っていた」
◆大相撲春場所２日目（１１日、エディオンアリーナ大阪）
横綱・照ノ富士（伊勢ケ浜）が番付最高位の強さを見せつけた。東前頭筆頭・宇良（木瀬）を土俵下まで吹っ飛ばしての完勝劇。立ち合いで相手の右腕を左から抱え、嫌がって引いたところを見逃さずに右から豪快に押し倒した。
業師の動きを封じての今場所初白星に「落ち着いていこうと思っていた。動きを止めればね」と振り返った。
力強い取り口は、宇良の右腕をきめながら押し出した初場所初日の再現のよう。前回は「本気を出せば折れていた」と言い切り、休場明けの不安を払拭して賜杯を抱いた。目標とする自身１０度目の優勝へ、春も横綱が主役になる。
◆大相撲春場所第２日（１１日・エディオンアリーナ大阪）
（尾車親方＝元大関・琴風、スポーツ報知評論家）
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