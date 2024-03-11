「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」の２時間スペシャルが１８日放送　石川遼と浜田雅功のゴルフ対決２本勝負が実現

フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」の２時間スペシャルが「ジャンクＳＰＯＲＴＳ 昭和ｖｓ令和 名門校の寮潜入＆石川遼ｖｓ浜田ゴルフ対決ＳＰ」と題して、１８日午後７時から放送される。

「浜田チームｖｓトッププロチーム ゴルフ対決」では、ＭＣの浜田雅功が男子ゴルフ界のスーパースターたちとゴルフで２本勝負を繰り広げる。対戦相手には、日本ゴルフ界をけん引するスーパースター・石川遼、ドライバー平均飛距離３２６ヤードという驚異の記録をもつ注目の新星・河本力が参戦。浜田のパートナーには、元阪神タイガースの糸井嘉男が登場する。「６００ヤード・ＰＡＲ５・ベストボール対決」と「キャディさんの言う通り」の２本勝負で勝敗を決める今回の対決、圧倒的にトッププロチームが有利かと思われた矢先、思いもよらないラッキーなアクシデント（？）が次々と舞い込む。

「スポーツ名門校・寮生活のぞき見！スペシャル！」には、明治大学附属中野高等学校（東京都）相撲部出身の花田虎上、東海大学附属大阪仰星高等学校（大阪府）、ラグビー部出身の木津武士、桜花学園（愛知県）バスケ部出身の髙田真希、天理高等学校（奈良県）野球部出身の関本賢太郎、松商学園（長野県）柔道部出身の出口クリスタ、福岡第一高等学校（福岡県）バスケ部出身の並里成と野球部出身の前田幸長、東北高等学校（宮城県）サッカー部出身の今野泰幸、フィギュアスケート部出身の本田武史が、当時の制服を着てスタジオに集結。超一流アスリートを多数輩出している名門校の強さの秘訣（ひけつ）や昭和時代の不適切な寮ルールに迫り、スタジオゲストたちが経験した、“不適切にも程がある”昭和時代の厳しい寮ルールを激白。今考えると理解できない衝撃のルールが続々と語られる。