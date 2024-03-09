【Ｒ―１】ルシファー吉岡、街裏ぴんく、吉住の３人がＦｉｎａｌステージに進出

“ピン芸日本一決定戦”「Ｒ―１グランプリ２０２４」（後６時３０分）が９日、フジテレビ系で生放送された。

決勝に参加した９人の芸人がネタを披露。上位３人で争うＦｉｎａｌステージにルシファー吉岡、街裏ぴんく、吉住が進んだ。

今回から復活ステージがなくなり、Ｆｉｎａｌステージ進出枠が３名に拡大。ネタ時間も３分から４分に延長された。

Ｒ―１グランプリは“ひとり芸人日本一”を決める大会として、２００２年にスタート。今年は出場資格が「プロは芸歴１０年以内」「アマチュアはＲ―１への出場が今回参加で１０回目以内」の条件が撤廃された。審査員は昨年と同じく陣内智則、バカリズム、小籔千豊、Ｒ―１優勝経験者のマヂカルラブリー・野田クリスタル、ハリウッドザコシショウ。決勝１ｓｔステージはネタ尺４分で、審査員が１人１００点満点で採点し、得点上位３人がＦｉｎａｌステージに進出。Ｆｉｎａｌステージは審査員５人の決戦投票で優勝者が決まる。

◆歴代優勝者

▽第１回 だいたひかる

▽第２回 ザ・プラン９・浅越ゴエ

▽第３回 ほっしゃん。

▽第４回 博多華丸

▽第５回 ザ・プラン９なだぎ武

▽第６回 ザ・プラン９なだぎ武

▽第７回 中山功太

▽第８回 あべこうじ

▽第９回 佐久間一行

▽第１０回 ＣＯＷＣＯＷ 多田

▽第１１回 三浦マイルド

▽第１２回 やまもとまさみ

▽第１３回 じゅんいちダビッドソン

▽第１４回 ハリウッドザコシショウ

▽第１５回 アキラ１００％

▽第１６回 濱田祐太郎

▽第１７回 霜降り明星・粗品

▽第１８回 マヂカルラブリー・野田クリスタル

▽第１９回 ゆりやんレトリィバァ

▽第２０回 お見送り芸人しんいち

▽第２１回 田津原理音