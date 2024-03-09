お知らせ
いま話題の人物が続々登場！スペシャルインタビュー
ここでしか見られない、貴重な写真の数々 100回大会も掲載！「箱根駅伝　写真館」

【Ｒ―１】ルシファー吉岡、街裏ぴんく、吉住の３人がＦｉｎａｌステージに進出

スポーツ報知
Ｒ―１グランプリ２０２４

　“ピン芸日本一決定戦”「Ｒ―１グランプリ２０２４」（後６時３０分）が９日、フジテレビ系で生放送された。

　決勝に参加した９人の芸人がネタを披露。上位３人で争うＦｉｎａｌステージにルシファー吉岡、街裏ぴんく、吉住が進んだ。

　今回から復活ステージがなくなり、Ｆｉｎａｌステージ進出枠が３名に拡大。ネタ時間も３分から４分に延長された。

　Ｒ―１グランプリは“ひとり芸人日本一”を決める大会として、２００２年にスタート。今年は出場資格が「プロは芸歴１０年以内」「アマチュアはＲ―１への出場が今回参加で１０回目以内」の条件が撤廃された。審査員は昨年と同じく陣内智則、バカリズム、小籔千豊、Ｒ―１優勝経験者のマヂカルラブリー・野田クリスタル、ハリウッドザコシショウ。決勝１ｓｔステージはネタ尺４分で、審査員が１人１００点満点で採点し、得点上位３人がＦｉｎａｌステージに進出。Ｆｉｎａｌステージは審査員５人の決戦投票で優勝者が決まる。

歴代優勝者

▽第１回　だいたひかる

▽第２回　ザ・プラン９・浅越ゴエ

▽第３回　ほっしゃん。

▽第４回　博多華丸

▽第５回　ザ・プラン９なだぎ武

▽第６回　ザ・プラン９なだぎ武

▽第７回　中山功太

▽第８回　あべこうじ

▽第９回　佐久間一行

▽第１０回　ＣＯＷＣＯＷ　多田

▽第１１回　三浦マイルド

▽第１２回　やまもとまさみ

▽第１３回　じゅんいちダビッドソン

▽第１４回　ハリウッドザコシショウ

▽第１５回　アキラ１００％

▽第１６回　濱田祐太郎

▽第１７回　霜降り明星・粗品

▽第１８回　マヂカルラブリー・野田クリスタル

▽第１９回　ゆりやんレトリィバァ

▽第２０回　お見送り芸人しんいち

▽第２１回　田津原理音

続きを読む

芸能

一覧を見る
×