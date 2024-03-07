また大学生が躍動！関大・金丸夢斗は２回４Ｋ完全、愛知工大・中村優斗は最速１５７キロ…試合経過
◆日本代表強化試合 欧州代表―日本（７日・京セラドーム大阪）
連勝を狙う侍ジャパンは１番に前日マルチ安打の大学生・西川史礁外野手（青学大）を起用した。西川は第１打席で投手への強烈な当たりを打ち、気迫のヘッドスライディングで内野安打にした。
２回には１死二、三塁から山本祐大（ＤｅＮＡ）が犠飛を打ち上げ、先取点を奪った。
先発マウンドに上がった金丸夢斗投手（関大）は初回、１５１キロをマークするなど、２回まで４三振を奪い完全投球をみせた。３回は中村優斗（愛知工大）がマウンドに上がり、最速１５７キロ、直球はすべて１５５キロ超えをマークした。
侍０１０ ００｜１
欧０００ ００｜０
◇両チームスタメン
【侍ジャパン】
１（中）西川
２（指）近藤
３（右）森下
４（三）村上
５（左）田村
６（遊）紅林
７（二）中野
８（捕）山本
９（一）石川
▽投＝金丸
【欧州代表】
１（右）Ｄ．セラサ
２（中）Ｍ．フルプ
３（三）Ａ．リディ
４（指）Ｍ．チェルベンカ
５（左）Ｄ．ヒメネス
６（捕）Ｇ．リノ
７（二）Ｓ．スコープ
８（一）Ｍ．ムジーク
９（遊）Ｅ．バレリオ
▽投＝Ｍ．ゾルバッハ
◇１回（両軍０）
【侍】西川投触内野安打、近藤の四球で西川二進、森下翔の三ゴロ併殺打で西川三進、村上左飛
【欧】セラサ、フルプともに三振、リディ三ゴロ
◇２回（侍１、欧０）
【侍】田村の三ゴロをリディが失策し一挙二進、紅林の二ゴロで田村三進、中野四球、山本の中飛で田村生還、石川昂三ゴロ
【欧】チェルベンカ三振、ヒメネス中飛、リノ三振
◇３回（両軍０）
【侍】（投手ハイヤー）西川遊ゴロ、近藤四球、森下翔の左前安打で近藤二進、村上三振、田村二ゴロ
【欧】（投手中村）スコープ二ゴロ、ムジーク三振、バレリオ遊ゴロ
◇４回（両軍０）
【侍】紅林遊ゴロ、中野左翼線二塁打、山本三振、石川昂二ゴロ
【欧】（投手松山）セラサ三振、フルプ右飛、リディ投ゴロ