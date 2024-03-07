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また大学生が躍動！関大・金丸夢斗は２回４Ｋ完全、愛知工大・中村優斗は最速１５７キロ…試合経過

スポーツ報知
１回無死、投手内野安打で出塁しガッツポーズをみせる西川史礁（右＝カメラ・岩田　大補）

◆日本代表強化試合　欧州代表―日本（７日・京セラドーム大阪）

　連勝を狙う侍ジャパンは１番に前日マルチ安打の大学生・西川史礁外野手（青学大）を起用した。西川は第１打席で投手への強烈な当たりを打ち、気迫のヘッドスライディングで内野安打にした。

　２回には１死二、三塁から山本祐大（ＤｅＮＡ）が犠飛を打ち上げ、先取点を奪った。

　先発マウンドに上がった金丸夢斗投手（関大）は初回、１５１キロをマークするなど、２回まで４三振を奪い完全投球をみせた。３回は中村優斗（愛知工大）がマウンドに上がり、最速１５７キロ、直球はすべて１５５キロ超えをマークした。

侍００　００｜１
欧０００　００｜０

◇両チームスタメン

【侍ジャパン】

　１（中）西川
　２（指）近藤
　３（右）森下
　４（三）村上
　５（左）田村
　６（遊）紅林
　７（二）中野
　８（捕）山本
　９（一）石川
　▽投＝金丸

【欧州代表】

　１（右）Ｄ．セラサ
　２（中）Ｍ．フルプ
　３（三）Ａ．リディ
　４（指）Ｍ．チェルベンカ
　５（左）Ｄ．ヒメネス
　６（捕）Ｇ．リノ
　７（二）Ｓ．スコープ
　８（一）Ｍ．ムジーク
　９（遊）Ｅ．バレリオ
　▽投＝Ｍ．ゾルバッハ

　◇１回（両軍０）

　【侍】西川投触内野安打、近藤の四球で西川二進、森下翔の三ゴロ併殺打で西川三進、村上左飛

　【欧】セラサ、フルプともに三振、リディ三ゴロ

　◇２回（侍１、欧０）

　【侍】田村の三ゴロをリディが失策し一挙二進、紅林の二ゴロで田村三進、中野四球、山本の中飛で田村生還、石川昂三ゴロ

　【欧】チェルベンカ三振、ヒメネス中飛、リノ三振

　◇３回（両軍０）

　【侍】（投手ハイヤー）西川遊ゴロ、近藤四球、森下翔の左前安打で近藤二進、村上三振、田村二ゴロ

　【欧】（投手中村）スコープ二ゴロ、ムジーク三振、バレリオ遊ゴロ

　◇４回（両軍０）

　【侍】紅林遊ゴロ、中野左翼線二塁打、山本三振、石川昂二ゴロ

　【欧】（投手松山）セラサ三振、フルプ右飛、リディ投ゴロ

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