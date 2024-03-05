黒後愛が３季ぶり復帰、主将は古賀紗理那…パリ五輪切符獲得＆代表争いへ バレーボール女子代表登録メンバー発表
スポーツ報知
日本バレーボール協会は５日、今シーズンの女子日本代表登録メンバー２４人を発表した。主将を務める古賀紗理那（ＮＥＣ）、石川真佑（フィレンツェ）らが順当に代表入り。東京五輪代表の黒後愛（埼玉上尾）は、３季ぶりの復帰となった。この中から各国際大会の出場選手が選ばれる。６月１７日付の世界ランキングでのパリ五輪出場権獲得を目指し、６月のネーションズリーグ福岡大会を戦う。パリ五輪代表は最終的には１２人程度に絞り込まれる見込みだ。
◇登録メンバーは以下の通り。
▽セッター
岩崎こよみ（埼玉上尾）
松井珠己（ブラジル）
関菜々巳（東レ）
中川つかさ（ＮＥＣ）
▽アウトサイドヒッター
井上愛里沙（姫路）
田中瑞稀（ＪＴ）
古賀紗理那（ＮＥＣ）
長内美和子（日立）
黒後愛（埼玉上尾）
オクム大庭冬美ハウイ（日立）
林琴奈（ＪＴ）
石川真佑（イタリア）
佐藤淑乃（筑波大）
和田由紀子（ＪＴ）
▽ミドルブロッカー
渡邊彩（日立）
宮部藍梨（姫路）
山中宏予（埼玉上尾）
山田二千華（ＮＥＣ）
平山詩嫣（久光）
荒木彩花（久光）
▽リベロ
山岸あかね（埼玉上尾）
小島満菜美（ＮＥＣ）
福留慧美（デンソー）
西村弥菜美（久光）