【チューリップ賞】イクイノックスの半妹ガルサブランカは５枠１０番 朝日杯ＦＳ３着のタガノエルピーダは８枠１６番 枠順決定

◆第３１回チューリップ賞・Ｇ２（３月２日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝３着馬まで桜花賞の優先出走権）

桜花賞トライアルの第３１回チューリップ賞（３着馬まで優先出走権）の枠順が３月１日、決まった。イクイノックスの半妹ガルサブランカ（牝３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）は５枠１０番に決定。朝日杯ＦＳ３着だったタガノエルピーダ（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キズナ）は８枠１６番、武豊騎手＝栗東・フリー＝と初コンビのスウィープフィート（牝３歳、栗東・庄野靖志厩舎、父スワーヴリチャード）は３枠６番から桜花賞切符を目指す。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ブルーアイドガール 牝３ ５５ 松山 弘平

（２）ラーンザロープス 牝３ ５５ 横山 典弘

（３）エポックヴィーナス 牝３ ５５ 和田 竜二

（４）ワイドラトゥール 牝３ ５５ 北村 友一

（５）ミラビリスマジック 牝３ ５５ 田辺 裕信

（６）スウィープフィート 牝３ ５５ 武 豊

（７）フルレゾン 牝３ ５５ 鮫島 克駿

（８）セキトバイースト 牝３ ５５ 藤岡 佑介

（９）スティールブルー 牝３ ５５ 川田 将雅

（１０）ガルサブランカ 牝３ ５５ クリストフ・ルメール

（１１）ハワイアンティアレ 牝３ ５５ 西村 淳也

（１２）ショウナンマヌエラ 牝３ ５５ 石橋 脩

（１３）エラトー 牝３ ５５ バウルジャン・ムルザバエフ

（１４）ラヴァンダ 牝３ ５５ 松若 風馬

（１５）イツモニコニコ 牝３ ５５ 田中 健

（１６）タガノエルピーダ 牝３ ５５ 団野 大成