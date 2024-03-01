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【チューリップ賞】イクイノックスの半妹ガルサブランカは５枠１０番　朝日杯ＦＳ３着のタガノエルピーダは８枠１６番　枠順決定

スポーツ報知
ガルサブランカ

◆第３１回チューリップ賞・Ｇ２（３月２日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝３着馬まで桜花賞の優先出走権）

　桜花賞トライアルの第３１回チューリップ賞（３着馬まで優先出走権）の枠順が３月１日、決まった。イクイノックスの半妹ガルサブランカ（牝３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）は５枠１０番に決定。朝日杯ＦＳ３着だったタガノエルピーダ（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キズナ）は８枠１６番、武豊騎手＝栗東・フリー＝と初コンビのスウィープフィート（牝３歳、栗東・庄野靖志厩舎、父スワーヴリチャード）は３枠６番から桜花賞切符を目指す。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ブルーアイドガール　牝３　５５　松山　弘平

（２）ラーンザロープス　牝３　５５　横山　典弘

（３）エポックヴィーナス　牝３　５５　和田　竜二

（４）ワイドラトゥール　牝３　５５　北村　友一

（５）ミラビリスマジック　牝３　５５　田辺　裕信

（６）スウィープフィート　牝３　５５　武　豊

（７）フルレゾン　牝３　５５　鮫島　克駿

（８）セキトバイースト　牝３　５５　藤岡　佑介

（９）スティールブルー　牝３　５５　川田　将雅

（１０）ガルサブランカ　牝３　５５　クリストフ・ルメール

（１１）ハワイアンティアレ　牝３　５５　西村　淳也

（１２）ショウナンマヌエラ　牝３　５５　石橋　脩

（１３）エラトー　　牝３　５５　バウルジャン・ムルザバエフ

（１４）ラヴァンダ　牝３　５５　松若　風馬

（１５）イツモニコニコ　牝３　５５　田中　健

（１６）タガノエルピーダ　牝３　５５　団野　大成

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