大谷翔平が結婚した日本人女性について言及「 very special to me（かけがえのない人）」

大リーグドジャースの大谷翔平投手(29)が29日に自身のインスタグラムで結婚を発表した。

「本日は皆さまに結婚いたしました事をご報告させていただきます。」と日本語でつづり、それに付随するコメント欄で、英文での報告をした。

「すべての僕の友人やファンのみなさんへ」と始め、「ドジャースでプレーするという新たな章をスタートさせただけでなく、母国である日本出身の私にとってかけがえのない人と新たな人生をスタートさせました。結婚したことを皆さんにお知らせします。これからが楽しみです。応援ありがとうございます」と記した。

全文は以下。

To all my friends and fans throughout , I have an announcement to make :

Not only have I began a new chapter in my career with the Dodgers but I also have began a new life with someone from my Native country of Japan who is very special to me and I wanted everyone to know I am now married.

I am excited for what is come and thank you for your support.