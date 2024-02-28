ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・内藤哲也、３・６「旗揚げ記念日」ジュニア王者・ＳＨＯと初一騎打ち…大田区総合体育館
新日本プロレスは２８日までに創立５２周年記念「旗揚げ記念日」（３月６日、大田区総合体育館）の全カードを発表した。
メインイベントは「旗揚げ記念日スペシャルシングルマッチ」でＩＷＧＰ 世界ヘビー級王者・内藤哲也とＩＷＧＰジュニアヘビー級王者のＳＨＯがシングル初対決を行う。
また、今大会からトーナメントで最強を決める「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ ２０２４」が開幕。大田区では海野翔太とジャック・ペリーの初対決など１回戦３試合が行われる。
◆３・６大田区全カード
▼第１試合 ２０分１本勝負
本間朋晃、タンガ・ロア ＶＳ グレート―Ｏ―カーン、ジェフ・コブ
▼第２試合 ２０分１本勝負
エル・ファンタズモ、ヒクレオ ＶＳ マイキー・ニコルス、ザック・セイバーＪｒ．
▼第３試合 ２０分１本勝負
エル・デスペラード、石井智宏、後藤洋央紀、棚橋弘至 ＶＳ ＢＵＳＨＩ、高橋ヒロム、辻陽太、鷹木信悟
▼第４試合 ３０分１本勝負
カラム・ニューマン、フランシスコ・アキラ、ＴＪＰ ＶＳ 外道、ゲイブ・キッド、デビッド・フィンレー
▼第５試合 ３０分１本勝負
ＤＯＵＫＩ、上村優也、タイチ、ＳＡＮＡＤＡ ＶＳ ディック東郷、金丸義信、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ
▼第６試合 『ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ ２０２４』１回戦時間無制限１本勝負
矢野通 ＶＳ 高橋裕二郎
▼第７試合 『ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ ２０２４』１回戦時間無制限１本勝負
ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ ＶＳ ＫＥＮＴＡ
▼第８試合 『ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ ２０２４』１回戦時間無制限１本勝負
海野翔太 ＶＳ ジャック・ペリー
▼第９試合 揚げ記念日スペシャルシングルマッチ３０分１本勝負
ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・内藤哲也 ＶＳ ＩＷＧＰジュニアヘビー級王者・ＳＨＯ