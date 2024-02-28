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ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・内藤哲也、３・６「旗揚げ記念日」ジュニア王者・ＳＨＯと初一騎打ち…大田区総合体育館

スポーツ報知
内藤哲也（写真提供・新日本プロレス）

　新日本プロレスは２８日までに創立５２周年記念「旗揚げ記念日」（３月６日、大田区総合体育館）の全カードを発表した。

　メインイベントは「旗揚げ記念日スペシャルシングルマッチ」でＩＷＧＰ　世界ヘビー級王者・内藤哲也とＩＷＧＰジュニアヘビー級王者のＳＨＯがシングル初対決を行う。

　また、今大会からトーナメントで最強を決める「ＮＥＷ　ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ　２０２４」が開幕。大田区では海野翔太とジャック・ペリーの初対決など１回戦３試合が行われる。

　◆３・６大田区全カード

　▼第１試合　２０分１本勝負

本間朋晃、タンガ・ロア　ＶＳ　グレート―Ｏ―カーン、ジェフ・コブ

　▼第２試合　２０分１本勝負

エル・ファンタズモ、ヒクレオ　ＶＳ　マイキー・ニコルス、ザック・セイバーＪｒ．

　▼第３試合　２０分１本勝負

エル・デスペラード、石井智宏、後藤洋央紀、棚橋弘至　ＶＳ　ＢＵＳＨＩ、高橋ヒロム、辻陽太、鷹木信悟

　▼第４試合　３０分１本勝負

カラム・ニューマン、フランシスコ・アキラ、ＴＪＰ　ＶＳ　外道、ゲイブ・キッド、デビッド・フィンレー

　▼第５試合　３０分１本勝負

ＤＯＵＫＩ、上村優也、タイチ、ＳＡＮＡＤＡ　ＶＳ　ディック東郷、金丸義信、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

　▼第６試合　『ＮＥＷ　ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ　２０２４』１回戦時間無制限１本勝負

矢野通　ＶＳ　高橋裕二郎

　▼第７試合　『ＮＥＷ　ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ　２０２４』１回戦時間無制限１本勝負

ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ　ＶＳ　ＫＥＮＴＡ

　▼第８試合　『ＮＥＷ　ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ　２０２４』１回戦時間無制限１本勝負

海野翔太　ＶＳ　ジャック・ペリー

　▼第９試合　揚げ記念日スペシャルシングルマッチ３０分１本勝負

ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・内藤哲也　ＶＳ　ＩＷＧＰジュニアヘビー級王者・ＳＨＯ

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