なでしこジャパン、０―０で前半終了！ 気温３０度のサウジで運命の北朝鮮戦…パリ五輪最終予選

◆女子サッカー パリ五輪アジア最終予選 ▽第１戦 日本―北朝鮮（２４日、サウジアラビア・ジッダ）

２大会連続６度目の五輪を目指す日本（ＦＩＦＡランク８位）は北朝鮮（同９位）と対戦した。

前半２分、ＤＦ清水梨紗（ウェストハム）の左ＣＫから主将ＭＦ熊谷紗希（ローマ）が頭で合わせたがゴール右へ。序盤は主導権を握りながら展開したが、前半２６分に北朝鮮のロングフィードから決定機を作られた。

同２６分には自陣でボールを奪われた流れからＭＦミョン・ユジョンに強烈ミドルシュートを打たれ、ＧＫ山下杏也加（ＩＮＡＣ神戸）が好セーブ。このまま得点を奪えないまま前半を終えた。

第１戦は当初、北朝鮮・平壌で開催予定だったが、試合運営などで不透明な点が多く、直前の２１日に中立地のジッダでの開催が決まった。気温３０度ほどの午後４時４分にキックオフ。選手は強い日差しを浴びながら前半３０分頃に飲水タイムを取りながらプレーし、大一番に臨んだ。

第２戦は２８日午後６時３４分から国立競技場で行われる。２戦合計の勝者が五輪出場権を獲得する。