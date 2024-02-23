浦和、新加入ソルバッケンは欠場！ チアゴサンタナ、松尾佑介らが先発 １４時から開幕・広島戦
スポーツ報知
◆明治安田Ｊ１リーグ▽第１節 広島―浦和（２３日１４時・Ｅピース）
Ｊ１開幕節でアウェー・広島戦に臨む浦和の先発、ベンチ入りメンバーが発表された。
新加入組はＦＷチアゴサンタナ、ＭＦ松尾佑介、スウェーデン代表ＭＦグスタフソン、ＤＦ渡辺凌磨ら４人が先発する。また、ローマ（イタリア）から加入したノルウェー代表ＭＦソルバッケンはベンチ外となった。
ノルウェー男女代表を率いた経験があるヘグモ新監督の初陣。２１日の会見で「勝利を求めて戦うが、コンセプトの表現も大事。アウェーだが、我々が支配する時間を作りたい」と必勝を誓った。
◇浦和の先発メンバー
ＧＫ
１ 西川周作
ＤＦ
２ 酒井宏樹
２８ アレクサンダー・ショルツ
５ マリウス・ホイブラーテン
１３ 渡辺凌磨
ＭＦ
３ 伊藤敦樹
８ 小泉佳穂
１１ サミュエル・グスタフソン
ＦＷ
１２ チアゴサンタナ
１４ 関根貴大
２４ 松尾佑介
◇ベンチ入りメンバー
ＧＫ
１６ 牲川歩見
ＤＦ
２０ 佐藤瑶大
６６ 大畑歩夢
ＭＦ
６ 岩尾憲
１０ 中島翔哉
ＦＷ
３０ 興梠慎三
３８ 前田直輝