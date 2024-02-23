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浦和、新加入ソルバッケンは欠場！　チアゴサンタナ、松尾佑介らが先発　１４時から開幕・広島戦

スポーツ報知
チーム練習でランニングする浦和

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第１節　広島―浦和（２３日１４時・Ｅピース）

　Ｊ１開幕節でアウェー・広島戦に臨む浦和の先発、ベンチ入りメンバーが発表された。

　新加入組はＦＷチアゴサンタナ、ＭＦ松尾佑介、スウェーデン代表ＭＦグスタフソン、ＤＦ渡辺凌磨ら４人が先発する。また、ローマ（イタリア）から加入したノルウェー代表ＭＦソルバッケンはベンチ外となった。

　ノルウェー男女代表を率いた経験があるヘグモ新監督の初陣。２１日の会見で「勝利を求めて戦うが、コンセプトの表現も大事。アウェーだが、我々が支配する時間を作りたい」と必勝を誓った。

◇浦和の先発メンバー

ＧＫ

１　西川周作

ＤＦ

２　酒井宏樹

２８　アレクサンダー・ショルツ

５　マリウス・ホイブラーテン

１３　渡辺凌磨

ＭＦ

３　伊藤敦樹

８　小泉佳穂

１１　サミュエル・グスタフソン

ＦＷ

１２　チアゴサンタナ

１４　関根貴大

２４　松尾佑介

◇ベンチ入りメンバー

ＧＫ

１６　牲川歩見

ＤＦ

２０　佐藤瑶大

６６　大畑歩夢

ＭＦ

６　岩尾憲

１０　中島翔哉

ＦＷ

３０　興梠慎三

３８　前田直輝

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