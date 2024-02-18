◆練習試合 巨人―サムスン（１８日・那覇）
巨人は１８日、サムスン（韓国）との練習試合を実施。今年の対外試合初戦はドラフト１位・西舘勇陽投手が先発。４番は岡本和真内野手が担い、３番には門脇誠内野手が入った。
サ１０１ ０｜２
巨１１０ ０｜２
【巨人スタメン】
１（二）吉川、２（中）オコエ、３（遊）門脇、４（一）岡本和、５（左）秋広、６（捕）岸田、７（右）萩尾、８（三）泉口、９（指）佐々木 ▽投手＝西舘
【サムスンスタメン】
１（二）キム ジチャン、２（左）キム ジェヒョク、３（右）キム ヒョジュン、４（指）カン ミンホ、５（遊）キム ヨンウン、６（一）ジョン ビョンウ、７（捕）キム ジェソン、８（三）キム ドンジン、９（中）キム ソンユン、▽投手＝イ スンヒョン
◇１回（サ１、巨１）
１回表 Ｐ西舘
キムジチャン 右二塁打、キムジェヒョク 中飛→１死三塁、キムヒョジュン 二ゴロ→三塁走者が生還、カンミンホ 中安、キムヨンウン 空三振
１回裏 Ｐイスンヒョン
吉川 二ゴロ、オコエ 四球→盗塁で１死二塁、門脇 二ゴロ→２死三塁、岡本和 右前適時打、秋広 左飛
◇２回（サ０、巨１）
２回表 Ｐ西舘
ジョンビョンウ 死球、キムジェソン 遊飛、キムドンジン 遊ゴロ併殺
２回裏 Ｐイスンヒョン
岸田 三ゴロ、萩尾 二飛、泉口 中安→二盗で２死二塁、佐々木 中前適時打、吉川 遊飛
◇３回（サ１、巨０）
３回表 Ｐ又木
キムソンユン 右安→二盗で無死二塁、キムジチャン 一安→二盗で無死二、三塁、キムジェヒョク 空三振、キムヒョジュン 二ゴロ→三塁走者が生還、カンミンホ 四球→２死一、三塁、キムヨンウン 左飛
３回裏 Ｐイ・スンヒョン
オコエ 空三振、門脇 遊ゴロ、岡本和 三ゴロ
◇４回（サ０、巨０）
４回表 Ｐ又木
ジョンビョンウ 遊直、キムジェソン 投ゴロ、キムドンジン 一ゴロ
４回裏 Ｐホン・スンウォン
秋広 右安、岸田 遊ゴロ→１死一塁、萩尾 三邪飛、岸田が２死から盗塁を試みるもアウトになり、チェンジ