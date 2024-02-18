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【巨人】佐々木俊輔がタイムリー　ドラ１・西舘勇陽は先発で２回１失点…サムスン戦試合経過

スポーツ報知
２回２死二塁、佐々木俊輔の適時打で生還した泉口友汰（３５）を迎える阿部慎之助監督（中）（カメラ・安藤　篤志）

◆練習試合　巨人―サムスン（１８日・那覇）

　巨人は１８日、サムスン（韓国）との練習試合を実施。今年の対外試合初戦はドラフト１位・西舘勇陽投手が先発。４番は岡本和真内野手が担い、３番には門脇誠内野手が入った。

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１１０　０｜

【巨人スタメン】

１（二）吉川、２（中）オコエ、３（遊）門脇、４（一）岡本和、５（左）秋広、６（捕）岸田、７（右）萩尾、８（三）泉口、９（指）佐々木　▽投手＝西舘

【サムスンスタメン】

１（二）キム　ジチャン、２（左）キム　ジェヒョク、３（右）キム　ヒョジュン、４（指）カン　ミンホ、５（遊）キム　ヨンウン、６（一）ジョン　ビョンウ、７（捕）キム　ジェソン、８（三）キム　ドンジン、９（中）キム　ソンユン、▽投手＝イ　スンヒョン

◇１回（サ、巨

１回表　Ｐ西舘

キムジチャン　右二塁打、キムジェヒョク　中飛→１死三塁、キムヒョジュン　二ゴロ→三塁走者が生還、カンミンホ　中安、キムヨンウン　空三振

１回裏　Ｐイスンヒョン
吉川　二ゴロ、オコエ　四球→盗塁で１死二塁、門脇　二ゴロ→２死三塁、岡本和　右前適時打、秋広　左飛

◇２回（サ０、巨

２回表　Ｐ西舘

ジョンビョンウ　死球、キムジェソン　遊飛、キムドンジン　遊ゴロ併殺

２回裏　Ｐイスンヒョン
岸田　三ゴロ、萩尾　二飛、泉口　中安→二盗で２死二塁、佐々木　中前適時打、吉川　遊飛

◇３回（サ、巨０）

３回表　Ｐ又木

キムソンユン　右安→二盗で無死二塁、キムジチャン　一安→二盗で無死二、三塁、キムジェヒョク　空三振、キムヒョジュン　二ゴロ→三塁走者が生還、カンミンホ　四球→２死一、三塁、キムヨンウン　左飛

３回裏　Ｐイ・スンヒョン
オコエ　空三振、門脇　遊ゴロ、岡本和　三ゴロ

◇４回（サ０、巨０）

４回表　Ｐ又木

ジョンビョンウ　遊直、キムジェソン　投ゴロ、キムドンジン　一ゴロ

４回裏　Ｐホン・スンウォン
秋広　右安、岸田　遊ゴロ→１死一塁、萩尾　三邪飛、岸田が２死から盗塁を試みるもアウトになり、チェンジ

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