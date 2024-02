ドジャース・大谷翔平投手(29)が16日(日本時間17日)、米アリゾナ州グレンデールのキャンプで、今キャンプ3度目のフリー打撃を行い、26スイングをして6発連続など13本が柵越えだった。最長は推定飛距離150メートル弾もあり、柵越え率50パーセント(%)と、順調な調整ぶりを見せた。見ていたロバーツ監督もあまりの当たりに笑いが止まらなかった。

今後は実戦形式の打撃練習「ライブBP」で打席に立ってから、オープン戦に出場することになる。オレンジ・カウンティー・レジスターでドジャース担当を務めるビル・プランケット記者は自身の「X」(ツイッター)で、「翔平がクラブハウスから出るときに聞いたけど、今日はライブBPをする予定はなかったと言っていた。『来週』と言っていた」と投稿した。

この日は報道陣らに配布される予定表にはライブBPで対戦する打者の中に名前が入っていたが打席には立たず、ライブBP終了後のフリー打撃のみを行った。練習前に取材に応じたロバーツ監督も「多分きょうは(ライブBPを)やらない」と話していた。

昨年9月に右脇腹を痛めてその後は試合に出場できず、同月に右肘手術も受けた大谷。リハビリ中心のキャンプになるとみられていたが、キャンプイン前にマシン打撃を再開すると、12日(同13日)には昨年9月4日以来のフリー打撃を行い、21スイングで10本が柵越えと圧巻のパワーを見せた。14日(同16日)にユニホームを着て行ったフリー打撃でも29スイングで10本が柵越え。前日15日(同16日)にはブルペンで投球練習の打席に立って球筋の確認などを行った。

【動画】大谷翔平、力強いスイングにロバーツ監督もくぎ付け!

No. 17 is locked in. pic.twitter.com/ZdoFmM9vHb