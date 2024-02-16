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【ボートレース】節間売り上げは約８４億円で目標の８０億円を上回る…丸亀・第６７回四国地区選手権競走
2024年2月16日 20時54分
スポーツ報知
◆Ｇ１第６７回四国地区選手権競走（１６日・ボートレース丸亀・最終日）
ボートレース丸亀のＧ１第６７回四国地区選手権競走の６日間の売り上げは８４億４２２２万３０００円。目標だった８０億円を上回った。
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