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「矢作厩舎の次のスーパースター？」サウジカップ公式Ｘが注目…サウジダービー出走の３歳馬

スポーツ報知
全日本２歳優駿を制したフォーエバーヤング

　サウジカップの公式Ｘ（旧ツイッター）が１６日に更新。昨年のサウジカップ覇者パンサラッサを手掛けた矢作芳人厩舎の３歳馬に注目を寄せている。

　公式Ｘは「矢作芳人厩舎の次のスーパースター？」と切り出し、「フォーエバーヤングが登場。Ｇ３・サウジダービーに挑む準備が整った」と、サウジダービー（２月２４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１６００メートル）に出走予定のフォーエバーヤングを取り上げ、現地入りしたばかりの写真を載せた。

　フォーエバーヤング（牡３歳、父リアルスティール）は昨年１０月の京都でデビュー。４馬身差で圧勝すると、続くＪＢＣ２歳優駿・交流Ｇ３で重賞初制覇。さらに全日本２歳優駿・交流Ｇ１を無傷の３連勝で突破し、２歳ダート王者に輝いた。

【画像】公式Ｘが矢作厩舎の３歳馬に注目！

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