サウジカップの公式Ｘ（旧ツイッター）が１６日に更新。昨年のサウジカップ覇者パンサラッサを手掛けた矢作芳人厩舎の３歳馬に注目を寄せている。
公式Ｘは「矢作芳人厩舎の次のスーパースター？」と切り出し、「フォーエバーヤングが登場。Ｇ３・サウジダービーに挑む準備が整った」と、サウジダービー（２月２４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１６００メートル）に出走予定のフォーエバーヤングを取り上げ、現地入りしたばかりの写真を載せた。
フォーエバーヤング（牡３歳、父リアルスティール）は昨年１０月の京都でデビュー。４馬身差で圧勝すると、続くＪＢＣ２歳優駿・交流Ｇ３で重賞初制覇。さらに全日本２歳優駿・交流Ｇ１を無傷の３連勝で突破し、２歳ダート王者に輝いた。
Yoshito Yahagi’s next superstar? 🎌— The Saudi Cup (@thesaudicup) February 15, 2024
FOREVER YOUNG is here and ready to take on the G3 @boutiquegroupsa Saudi Derby! #フォーエバーヤング #サウジカップ | #競馬 | @netkeiba pic.twitter.com/VueKYvxbTc