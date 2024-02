サウジカップの公式X(旧ツイッター)が16日に更新。昨年のサウジカップ覇者パンサラッサを手掛けた矢作芳人厩舎の3歳馬に注目を寄せている。

公式Xは「矢作芳人厩舎の次のスーパースター?」と切り出し、「フォーエバーヤングが登場。G3・サウジダービーに挑む準備が整った」と、サウジダービー(2月24日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート1600メートル)に出走予定のフォーエバーヤングを取り上げ、現地入りしたばかりの写真を載せた。

フォーエバーヤング(牡3歳、父リアルスティール)は昨年10月の京都でデビュー。4馬身差で圧勝すると、続くJBC2歳優駿・交流G3で重賞初制覇。さらに全日本2歳優駿・交流G1を無傷の3連勝で突破し、2歳ダート王者に輝いた。

【画像】公式Xが矢作厩舎の3歳馬に注目!

Yoshito Yahagi’s next superstar? 🎌



FOREVER YOUNG is here and ready to take on the G3 @boutiquegroupsa Saudi Derby! #フォーエバーヤング #サウジカップ | #競馬 | @netkeiba pic.twitter.com/VueKYvxbTc