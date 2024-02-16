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「ＴＥＡＭ　ＮＯＡＨ」旗揚げ２戦目全カード決定…小峠篤司が「全日本退団」ブラックめんそーれとタッグ対決…３・２０横浜

スポーツ報知
小峠篤司

　プロレスリング・ノアは１６日、潮崎豪が率いる「ＴＥＡＭ　ＮＯＡＨ」が３月２０日に横浜ラジアントホールで行う主催興行第二弾「ザ・リーヴｐｒｅｓｅｎｔｓ　ＬＩＭＩＴ　ＢＲＥＡＫ　ｅｘ．」の全対戦カードを発表した。

　

　「ＴＥＡＭ　ＮＯＡＨ」は１５日に後楽園ホールで旗揚げ戦を開催。第二弾大会で潮崎はメインイベントでＪＴＯの夕張源太と組んでＤＤＴの遠藤哲哉、飯野雄貴と対戦する。

　さらに、旗揚げ戦に続きＤＤＴの秋山準が参戦。齋藤彰俊と組んで１月いっぱいで全日本プロレスを退団した石川修司、ＪＴＯの綾部蓮と激突。また、旗揚げ戦で入魂ファイトを展開した小峠篤司は藤田和之と組み、全日本を退団したブラックめんそーれ、ＤＤＴの樋口和貞の異色タッグと戦う。

　なお、リングアナウンサーは、旗揚げ戦に続き元全日本の木原文人氏が務める。

　◆３・２０横浜ラジアントホール大会全対戦カード

　▼メインイベント　３０分１本勝負

潮崎豪、夕張源太　ＶＳ　遠藤哲哉、飯野雄貴

　▼第４試合　２０分１本勝負

秋山準、齋藤彰俊　ＶＳ　石川修司、綾部蓮

　▼第３試合　２０分１本勝負

藤田和之、小峠篤司　ＶＳ　樋口和貞、ブラックめんそーれ

　▼第２試合　２０分１本勝負

モハメド　ヨネ、Ｈｉ６９　ＶＳ　菊池悠斗、晴斗希

　▼第１試合　２０分１本勝負

大和田侑　ＶＳ　瑠希也

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