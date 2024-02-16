プロレスリング・ノアは１６日、潮崎豪が率いる「ＴＥＡＭ ＮＯＡＨ」が３月２０日に横浜ラジアントホールで行う主催興行第二弾「ザ・リーヴｐｒｅｓｅｎｔｓ ＬＩＭＩＴ ＢＲＥＡＫ ｅｘ．」の全対戦カードを発表した。

「ＴＥＡＭ ＮＯＡＨ」は１５日に後楽園ホールで旗揚げ戦を開催。第二弾大会で潮崎はメインイベントでＪＴＯの夕張源太と組んでＤＤＴの遠藤哲哉、飯野雄貴と対戦する。

さらに、旗揚げ戦に続きＤＤＴの秋山準が参戦。齋藤彰俊と組んで１月いっぱいで全日本プロレスを退団した石川修司、ＪＴＯの綾部蓮と激突。また、旗揚げ戦で入魂ファイトを展開した小峠篤司は藤田和之と組み、全日本を退団したブラックめんそーれ、ＤＤＴの樋口和貞の異色タッグと戦う。

なお、リングアナウンサーは、旗揚げ戦に続き元全日本の木原文人氏が務める。

◆３・２０横浜ラジアントホール大会全対戦カード

▼メインイベント ３０分１本勝負

潮崎豪、夕張源太 ＶＳ 遠藤哲哉、飯野雄貴

▼第４試合 ２０分１本勝負

秋山準、齋藤彰俊 ＶＳ 石川修司、綾部蓮

▼第３試合 ２０分１本勝負

藤田和之、小峠篤司 ＶＳ 樋口和貞、ブラックめんそーれ

▼第２試合 ２０分１本勝負

モハメド ヨネ、Ｈｉ６９ ＶＳ 菊池悠斗、晴斗希

▼第１試合 ２０分１本勝負

大和田侑 ＶＳ 瑠希也