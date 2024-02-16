◆第４１回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月１８日、東京競馬場・ダート１６００メートル）
今年のＪＲＡ・Ｇ１第一弾となるフェブラリーＳの枠順が２月１６日、確定した。昨年のチャンピオンズＣ、東京大賞典とＧ１で連続２着に好走したウィルソンテソーロ（牡５歳、美浦・小手川準厩舎、父キタサンブラック）は、７枠１４番に決定した。
キャリア５戦ながら、ルメール騎手との初コンビで注目を集めるオメガギネス（牡４歳、美浦・大和田成厩舎、父ロゴタイプ）は、３枠５番に決まった。
決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）
（１）イグナイター 牡６ ５８ 西村 淳也
（２）シャンパンカラー 牡４ ５８ 内田 博幸
（３）ミックファイア 牡４ ５８ 矢野 貴之
（４）ドゥラエレーデ 牡４ ５８ バウルジャン・ムルザバエフ
（５）オメガギネス 牡４ ５８ クリストフ・ルメール
（６）カラテ 牡８ ５８ 菅原 明良
（７）ガイアフォース 牡５ ５８ 長岡 禎仁
（８）セキフウ 牡５ ５８ 武 豊
（９）ペプチドナイル 牡６ ５８ 藤岡 佑介
（１０）タガノビューティー 牡７ 石橋 脩
（１１）キングズソード 牡５ ５８ 岩田 望来
（１２）スピーディキック 牝５ ５６ 御神本 訓史
（１３）レッドルゼル 牡８ ５８ 北村 友一
（１４）ウィルソンテソーロ 牡５ ５８ 松山 弘平
（１５）ドンフランキー 牡５ ５８ 池添 謙一
（１６）アルファマム 牝５ ５６ レイチェル・キング