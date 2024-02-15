【注】〇＝新入団、△＝移籍、□＝復帰、年俸の単位は万円で推定。
【投手】
１１ 沢村拓一 ２００００
１４ 小島和哉 １０５００
１５ 美馬学 １４０００
１６ 種市篤暉 ５２００
１７ 佐々木朗希 ８０００
１８ 二木康太 ３５００
１９ 唐川侑己 ７１５０
２０ 東條大樹 ５０００
２４ 東妻勇輔 ３０００
２８ 菊地吏玖 １６００
２９ 西野勇士 ８５００
３０ 広畑敦也 １５００
〇 ３１ 大谷輝龍 １２００
３３ 八木彬 １１００
３４ 高野脩汰 １１５０
３５ 田中晴也 ６００
３６ 坂本光士郎 ３８００
３７ 小野郁 ３５００
４０ 西村天裕 ４０００
〇 ４１ ダイクストラ １５００
４２ メルセデス ８０００
４３ 秋山正雲 ５６０
４６ 岩下大輝 ４２００
４７ 鈴木昭汰 １８００
４８ 中村稔弥 ２０００
４９ 本前郁也 １２００
５２ 益田直也 ２００００
〇 ５３ 木村優人 ６００
５６ 中森俊介 １５００
〇 ５９ 早坂響 ５６０
６０ 横山陸人 １８００
６２ 森遼大朗 ７００
〇 ６４ フェルナンデス １００００
６６ 沢田圭佑 １９４０
〇 ６９ コルデロ １８０００
９２ 国吉佑樹 ５０００
【捕手】
２ 松川虎生 ２０００
２７ 田村龍弘 ７０００
３２ 佐藤都志也 ４３５０
４５ 植田将太 ５００
５５ 柿沼友哉 １５００
〇 ６５ 寺地隆成 ５００
【内野手】
００ 池田来翔 １６００
４ 友杉篤輝 １９００
５ 安田尚憲 ５５００
７ 藤岡裕大 ８０００
８ 中村奨吾 ２００００
〇 １０ 上田希由翔 １６００
１３ 平沢大河 ２０００
３９ 大下誠一郎 ８００
４４ 井上晴哉 ３２００
５７ 小川龍成 １２００
６７ 茶谷健太 ２０００
６８ 金田優太 ５００
△ ９９ ソト １５０００
【外野手】
０ 荻野貴司 ９０００
１ 藤原恭大 ３２００
３ 角中勝也 ６６００
２２ ポランコ ４００００
２３ 石川慎吾 ２８００
２５ 岡大海 ７０００
３８ 高部瑛斗 ２８００
△ ５０ 愛斗 ２９００
５１ 山口航輝 ４３００
６１ 山本大斗 ４６０
６３ 和田康士朗 ２５００
【育投手】
１２０ 田中楓基 ２３０
１２１ 土肥星也 ７５０
１２２ 石川歩 １１０００
１２３ 河村説人 １１５０
１２４ 古谷拓郎 ４２０
１２５ 永島田輝斗 ２３０
１２７ 吉川悠斗 ２３０
１２８ 白浜快起 ２３０
△ １３２ 二保旭 ２０２５
〇 １３３ 武内涼太 ２３０
△ １３８ 吉田凌 １９００
【育成捕手】
１２６ 村山亮介 ２３０
〇 １３７ 富山紘之進 ２３０
【育成内野手】
１２９ 勝又琉偉 ２３０
１３０ 黒川凱星 ２３０
〇 １３４ 松石信八 ２３０
【育成外野手】
１３１ 菅野剛士 １５００
〇 １３５ 高野光海 ２３０
〇 １３６ 藤田和樹 ２３０