マリナーズは14日(日本時間15日)、球団公式インスタグラムで、会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏(50)が“キャンプイン”したことを投稿した。

同投稿では、「フリオとイチローがキャンプ初日にキャッチボール」として、昨季32本塁打、103打点、打率2割7分5厘、37盗塁の成績を残してチームの中心選手でもあるフリオ・ロドリゲス外野手(23)とキャッチボールをする動画を公開。「キャンプ初日にして、ロドリゲスの究極のキャッチボール相手になったイチロー」とコメントした。

イチロー氏は19年3月の開幕直後に現役引退を発表。その後はマリナーズの会長付特別補佐兼インストラクターとしてチームをサポートしてきた。ロドリゲスはイチロー氏を“師匠”と慕う若きスター候補。これまでもキャッチボールを相手を務めていた。昨年11月に高校野球女子選抜とのエキシビションマッチで先発登板し、9回116球を投げて完封し、最速138キロを計測して周囲を驚かせた。

.@JRODshow44 had the ultimate throwing partner on day one: Ichiro pic.twitter.com/00SC2r7b1T