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【ボートレース】節間売り上げは約５９億円で目標の５０億円を大幅に上回る…尼崎・第６７回近畿地区選手権競走

スポーツ報知

◆Ｇ１第６７回近畿地区選手権競走（１４日・ボートレース尼崎・最終日）

　ボートレース尼崎のＧ１第６７回近畿地区選手権競走の６日間の売り上げは５９億６７２万９９００円。目標だった５０億円を大幅に上回った。

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