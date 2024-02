ブルージェイズは12日(日本時間13日)、球団公式インスタグラムで菊池雄星投手(32)がキャンプ地の米フロリダ州ダンイーデンに到着したことを報告した。

ノースリーブのウェアに短パン、スニーカーとラフな格好で球場入りした菊池は「今シーズンは素晴らしいシーズンになると約束するし、みんなに会うのが待ち切れないよ」と流ちょうな英語で話した。

今季がメジャー6年目。昨季は32試合で自己最多の11勝(6敗)、防御率3・86と好成績を残した。今年1月には高校時代を過ごした岩手・花巻市内に最新機器を備えた屋内練習施設「King of the Hill」を11月にオープンすると発表。今年も故郷に雄姿を届ける。

