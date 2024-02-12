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男子マラソン世界記録保持者のキプタムが交通事故で死去　２４歳

スポーツ報知

　陸上の男子マラソンで世界記録保持者のケルビン・キプタム（ケニア）が１１日、交通事故で死去した。２４歳だった。地元メディアが報じた。

　キプタムは昨年１０月に２時間０分３５秒の世界新記録をマークした。

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