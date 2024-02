パドレスに楽天からFAで新加入した松井裕樹投手が11日(日本時間12日)、米アリゾナ州ピオリアでキャンプインし、練習前に記者の囲みに応じた。英語とスペイン語で自己紹介した。

「みなんさんこんにちは。私の名前は松井裕樹です」と桐光学園高(神奈川)出身の松井は、英語に続けてスペイン語で同様にあいさつ。「ユウキ、マツ、マッチャン、何でも呼んでください」と英語で続けた。

移籍にかかわった代理人、球団関係者、家族、楽天イーグルスなどへの感謝をカンペに頼ることなく流ちょうな英語で話し、端々にスペイン語で「ムーチョ グスト(はじめまして)」「ムチャス グラシアス(どうもありがとう)」と添えた。

パドレスの本拠サンディエゴは、メキシコとの国境の町で、メキシコ文化も色濃い。地元ラジオ局がこのあいさつ動画をXで公開すると「Bienvenidos!(ようこそ!)」「英語がメチャウマ」「もうメキシコ人ですね!」「ファンになっちゃった」など英語とスペイン語で歓迎するリプライが多数寄せられた。

→→ 次ページに英語とスペイン語を話す松井裕樹 →→

Yuki Matsui prepared an opening statement to the media in English and Spanish.



Matsui: “Hello everyone. My name is Yuki Matsui.” pic.twitter.com/bqXmRAs2Kz