◆バスケットボール女子 ▽パリ五輪世界最終予選 日本86―82カナダ(11日、ハンガリー・ショプロン)

24年パリ五輪の出場権を懸けた最終予選で、世界ランク9位の日本が、同5位のカナダに86―82で勝ち、3大会連続6度目となるパリ五輪出場を決めた。1勝1敗で迎えた最終戦、格上から勝ち“必須”の厳しい状況の中、粘り強く戦い抜き、2勝目を挙げて決めた。

カナダ戦、勝利に大きく貢献した一人がポイントガードの宮崎早織(ENEOS)だった。第1クオーター(Q)から武器のスピードを存分に発揮し、相手ディフェンスを置き去りにするドライブで、得点を量産。僅差の場面でも勝負所で、シュートを決め、日本を勝利に導いた。「うれしいです。絶対負けたくない思いで戦ってた。勝てて良かった」と喜んだ。

宮崎は21年東京五輪で銀メダルを獲得したメンバーの一人も、五輪は“控え”ガード。出場時間は12人中11番目。喜びの反面、悔しさも抱えていた。21年秋に恩塚監督が就任して以降も代表に呼ばれ続けたが、22年W杯では、まさかの1次リーグ敗退。昨年のアジア・カップでは、同W杯2位の中国と互角に競り合うも、6連覇を逃した。今回ようやく一つ、結果を残し、「W杯から悔しい思いずっとしてたので、いい結果出て良かったと思います。ほんとにほっとしています」と安堵(あんど)の涙を流した。

