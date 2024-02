◆バスケットボール女子 ▽パリ五輪世界最終予選 日本86―82カナダ(11日、ハンガリー・ショプロン)

24年パリ五輪の出場権を懸けた最終予選で、世界ランク9位の日本が、同5位のカナダに86―82で勝ち、3大会連続6度目となるパリ五輪出場を決めた。1勝1敗で迎えた最終戦、格上から勝ち“必須”の厳しい状況の中、粘り強く戦い抜き、2勝目を挙げて決めた。

この日、大活躍を見せたのが今季、休養から復帰した馬瓜エブリン(デンソー)。3点シュートを3本成功させ、またゴール下にも果敢に攻めて最多タイ21得点を挙げた。試合後は、満面の笑顔で絶叫。「ふぉー!」と大きな声を挙げて歓喜し、インタビューでは「私の役割としてみんなを鼓舞し続けてし続けて、自分も乗るのが使命だった。それができて良かった。パリいくいぞー!みんなで」と喜んだ。

馬瓜エは、21年東京五輪で銀メダルを獲得し、22年夏に、1シーズンの休養を宣言。“人生の夏休み”を取得し、テレビ番組への出演や、昨夏の男子W杯では解説するなど幅広い分野で活躍した。休養中に再確認できたのはバスケへの愛。実は「休んで3か月くらいでバスケしたかった。『やべえ!1年って言わなきゃ良かったな』と(笑い)」と代表復帰の際、当時の心境を明かしていた。「フロア(コート)に降りただけで泣きそうになるときがあった。それだけバスケがやりたかったんだなと改めて感じられて良かった」と募った思いを日本代表として、世界を相手にぶつけてみせた。

