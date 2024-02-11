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【阪神】岡田監督期待の２年目左腕が近本を遊直、木浪を空振り三振…今季初実戦の先発マウンドで２回１失点

スポーツ報知
阪神・門別啓人

　阪神の門別啓人投手が、今季初実戦の紅白戦で先発し、２イニングを３安打１失点で終えた。

　初回に３安打と守備の乱れから１点を失ったが、２回は近本を遊直、木浪を空振り三振、ノイジーを捕邪飛に仕留めた。

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