【巨人】秋広優人タイムリーで白組先制 ドラ１西舘勇陽、１回無失点デビュー…紅白戦試合経過

◆巨人紅白戦 紅組―白組（１１日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

巨人は１１日、春季宮崎キャンプで紅白戦を実施。紅組は松井颯投手、白組はドラフト１位ルーキーの西舘勇陽投手が先発した。

【白組】

１（遊）門脇、２（二）吉川、３（左）秋広、４（一）岡本和、５（中）佐々木、６（捕）岸田、７（右）萩尾、８（指）泉口、９（三）中山 ▽投手・西舘

【紅組】

１（中）オコエ、２（左）重信、３（一）若林、４（右）岡田、５（捕）大城卓、６（二）増田陸、７（三）ティマ、８（指）増田大、９（遊）中田歩 ▽投手・松井

◇１回（紅０、白０）

１回表紅組 Ｐ西舘

オコエ 右飛、重信 一ゴロ、若林 左飛

１回裏白組 Ｐ松井

門脇 左飛、吉川 投ゴロ、秋広 中前安打、岡本和 一邪飛

◇２回（紅０、白０）

２回表紅組 Ｐ又木

岡田 見三振、大城卓 左前安打、増田陸 センター佐々木落球エラー１死二、三塁、ティマ 空三振、増田大 一直

２回裏白組 Ｐ山田

佐々木 二ゴロ、※送球捕球した一塁若林と打者走者佐々木が交錯、若林が負傷交代でファーストにウレーニャ、岸田 左飛、萩尾 右飛

◇３回（紅０、白０）

３回表紅組 Ｐ堀田

門脇に代わり二塁湯浅、吉川に代わりレフト松原、レフト秋広が一塁、岡本和に代わりＤＨ山瀬、ＤＨ泉口がショート

中田 中前二塁打、オコエ 送りバント、重信の代打鈴木大 投ゴロ（中田三本間に挟まれるもタッチよけオールセーフ）一、三塁、 鈴木大 二盗、ウレーニャ 右邪飛、岡田 遊ゴロ

３回裏白組 Ｐ直江

代打鈴木大がレフト、捕手大城卓に代わり喜多

泉口 右前安打、中山 三塁前バントヒット、ティマ悪送球の間に泉口三塁へ 無死一、三塁、湯浅 浅い右飛、松原 四球、秋広 遊ゴロ併殺

◇４回（紅０、白０）

４回表紅組 Ｐ堀田が続投

喜多 遊ゴロ、増田陸 空三振、ティマ 二ゴロ

４回裏白組 Ｐ畠

山瀬 三ゴロ、佐々木 二ゴロ、岸田 左前安打、萩尾 捕邪飛

◇５回（紅０、白１）

５回表紅組 Ｐ泉

捕手岸田がＤＨ、ＤＨ山瀬が捕手

増田大の代打大津 投ゴロ、中田 捕ゴロ、オコエ 三ゴロ中山一塁悪送球エラー、鈴木大 三ゴロ

５回裏白組 Ｐルシアーノ

泉口 左飛、中山 二ゴロ増田陸一塁悪送球エラー、湯浅 左前安打、松原 左飛、秋広 バット折りながら中前タイムリー、山瀬 遊直