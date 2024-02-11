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【巨人】秋広優人タイムリーで白組先制　ドラ１西舘勇陽、１回無失点デビュー…紅白戦試合経過

スポーツ報知
５回２死一、二塁、秋広優人がバットを折りながらも中前適時打（カメラ・相川　和寛）

◆巨人紅白戦　紅組―白組（１１日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

　巨人は１１日、春季宮崎キャンプで紅白戦を実施。紅組は松井颯投手、白組はドラフト１位ルーキーの西舘勇陽投手が先発した。

【白組】

１（遊）門脇、２（二）吉川、３（左）秋広、４（一）岡本和、５（中）佐々木、６（捕）岸田、７（右）萩尾、８（指）泉口、９（三）中山　▽投手・西舘

【紅組】

１（中）オコエ、２（左）重信、３（一）若林、４（右）岡田、５（捕）大城卓、６（二）増田陸、７（三）ティマ、８（指）増田大、９（遊）中田歩　▽投手・松井

◇１回（紅０、白０）

１回表紅組　Ｐ西舘

オコエ 右飛、重信 一ゴロ、若林 左飛

１回裏白組　Ｐ松井

門脇 左飛、吉川 投ゴロ、秋広 中前安打、岡本和 一邪飛

◇２回（紅０、白０）

２回表紅組　Ｐ又木

岡田　見三振、大城卓　左前安打、増田陸　センター佐々木落球エラー１死二、三塁、ティマ　空三振、増田大　一直

２回裏白組　Ｐ山田

佐々木　二ゴロ、※送球捕球した一塁若林と打者走者佐々木が交錯、若林が負傷交代でファーストにウレーニャ、岸田　左飛、萩尾　右飛

◇３回（紅０、白０）

３回表紅組　Ｐ堀田

門脇に代わり二塁湯浅、吉川に代わりレフト松原、レフト秋広が一塁、岡本和に代わりＤＨ山瀬、ＤＨ泉口がショート

中田　中前二塁打、オコエ　送りバント、重信の代打鈴木大　投ゴロ（中田三本間に挟まれるもタッチよけオールセーフ）一、三塁、　鈴木大　二盗、ウレーニャ　右邪飛、岡田　遊ゴロ

３回裏白組　Ｐ直江

代打鈴木大がレフト、捕手大城卓に代わり喜多

泉口　右前安打、中山　三塁前バントヒット、ティマ悪送球の間に泉口三塁へ　無死一、三塁、湯浅　浅い右飛、松原　四球、秋広　遊ゴロ併殺

◇４回（紅０、白０）

４回表紅組　Ｐ堀田が続投

喜多　遊ゴロ、増田陸　空三振、ティマ　二ゴロ

４回裏白組　Ｐ畠

山瀬　三ゴロ、佐々木　二ゴロ、岸田　左前安打、萩尾　捕邪飛

◇５回（紅０、白１

５回表紅組　Ｐ泉

捕手岸田がＤＨ、ＤＨ山瀬が捕手

増田大の代打大津　投ゴロ、中田　捕ゴロ、オコエ　三ゴロ中山一塁悪送球エラー、鈴木大　三ゴロ

５回裏白組　Ｐルシアーノ

泉口　左飛、中山　二ゴロ増田陸一塁悪送球エラー、湯浅　左前安打、松原　左飛、秋広　バット折りながら中前タイムリー、山瀬　遊直

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