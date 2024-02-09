◆第５９回クイーンＣ・Ｇ３（２月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）
枠順が９日、決定した。全兄にサリオスや半姉にサラキアがいる阪神ＪＦ４着馬の良血サフィラ（牝３歳、栗東・池添学厩舎、父ハーツクライ）は、４枠４番からの発走となった。近２走がともに５馬身差の圧勝と大物感が漂うルージュスエルテ（牝３歳、美浦・国枝栄厩舎、父ハーツクライ）は６枠８番に決定した。半姉がＧ１馬ナミュールの１戦１勝馬アルセナール（牝３歳、美浦・木村哲也厩舎、父エピファネイア）は３枠３番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。
（１）サクセスカラー 牝３ 田辺 裕信 ５５
（２）サンセットビュー 牝３ 三浦 皇成 ５５
（３）アルセナール 牝３ クリストフ・ルメール ５５
（４）サフィラ 牝３ 松山 弘平 ５５
（５）ガビーズシスター レイチェル・キング 牝３ ５５
（６）モリノレッドスター 牝３ 横山 武史 ５５
（７）コスモディナー 牝３ 松岡 正海 ５５
（８）ルージュスエルテ 牝３ 横山 和生 ５５
（９）カレンナオトメ 牝３ 菅原 明良 ５５
（１０）ブライトアゲイン 牝３ 石橋 脩 ５５
（１１）ルージュサリナス 牝３ リチャード・キングスコート ５５
（１２）テリオスサラ 牝３ 戸崎 圭太 ５５
（１３）クイーンズウォーク 牝３ 川田 将雅 ５５