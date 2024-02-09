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【京都記念】重賞連勝を狙うベラジオオペラは５枠５番　プラダリアは３枠３番に決まる　枠順決定

スポーツ報知
ベラジオオペラ

◆第１１７回京都記念・Ｇ２（２月１１日、京都・芝２２００メートル）

　出走馬１２頭の枠順が、８日午前に決定した。前走のチャレンジＣで重賞２勝目を挙げたベラジオオペラ（牡４歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）は５枠５番に決まった。鞍上は昨年のダービーから３走続けての騎乗となる横山和生騎手が務める。

　有馬記念こそ１４着に敗れたが、２走前の京都大賞典で２２年の青葉賞以来の重賞勝利を収めたプラダリア（牡５歳、栗東・池添学厩舎、父ディープインパクト）は３枠３番からのスタート。２走ぶりに池添謙一騎手に手綱が戻る。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）バビット　　　　　　牡７　５７　団野　大成

（２）ブレイヴロッカー　　牡４　５６　酒井　学

（３）プラダリア　　　　　牡５　５８　池添　謙一

（４）ジェットモーション　セン８　５７　田口　貫太

（５）ベラジオオペラ　　　牡４　５７　横山　和生

（６）ラヴェル　　　　　　牝４　５４　ミルコ・デムーロ

（７）プラチナトレジャー　　牡６　５７　岩田　康成

（８）ナイママ　　　　　　牡８　５７　和田　竜二

（９）ルージュエヴァイユ　牝５　５５　松山　弘平

（１０）シュヴァリエローズ　牡６　５７　西村　淳也

（１１）マテンロウレオ　　　牡５　５７　横山　典弘

（１２）アフリカンゴールド　セン６　５７　国分　恭介

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