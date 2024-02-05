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【巨人】ファーム紅白戦を２月１２日に都城で実施

スポーツ報知
　

　巨人は５日、宮崎キャンプ中の１２日に２、３軍のファーム紅白戦を都城運動公園野球場で実施すると発表した。

　時間は午後０時３０分からを予定しており、開場時間は午前１０時３０分。観戦料は無料となっている。

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