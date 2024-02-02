◆第６４回きさらぎ賞・Ｇ３（２月４日、京都競馬場・芝１８００メートル）

第６４回きさらぎ賞の枠順が２月２日、決まった。１２月の新馬戦で高い能力を示したビザンチンドリーム（牡３歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）は８枠１２番。鞍上のレネ・ピーヒュレク騎手＝ドイツ＝と、人馬ともに初のＪＲＡ重賞Ｖを狙う。国内外Ｇ１・２勝のヴィブロスを母に持つ良血馬・シヴァースは（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父モーリス）は５枠５番。東京スポーツ杯３着のファーヴェント（牡３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ハーツクライ）は６枠８番からスタートを切る。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ピエナオルフェ 牡３ ５７ 川島 信二

（２）インザモーメント 牡３ ５７ 鮫島 克駿

（３）ウォーターリヒト 牡３ ５７ 幸 英明

（４）ヴェロキラプトル 牡３ ５７ 西村 淳也

（５）シヴァース 牡３ ５７ ミルコ・デムーロ

（６）ナムラエイハブ 牡３ ５７ 和田 竜二

（７）レガーロデルシエロ 牡３ ５７ オレリアン・ルメート

（８）ファーヴェント 牡３ ５７ 川田 将雅

（９）ジャスティンアース 牡３ ５７ 松山 弘平

（１０）ブエナオンダ 牡３ ５７ 武 豊

（１１）テイエムリステット 牡３ ５７ 酒井 学

（１２）ビザンチンドリーム 牡３ ５７ レネ・ピーヒュレック