第７４回東京新聞杯・Ｇ３（２月４日、東京競馬場・芝１６００メートル）の出走馬１６頭の枠順が２月２日、決まった。前走の秋華賞で３冠馬リバティアイランドの２着だったマスクトディーヴァ（牝４歳、栗東・辻野泰之厩舎、父ルーラーシップ）は３枠６番に入った。昨年のＮＨＫマイルＣ２着のウンブライル（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）は５枠９番、昨年の覇者ウインカーネリアン（牡７歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）は３枠５番となった。枠順は次の通り（馬番、馬名、騎手 斤量の順）。

◆第７４回東京新聞杯・Ｇ３（２月４日、東京競馬場・芝１６００メートル）

（１）サクラトゥジュール レイチェル・キング ５７

（２）アスクコンナモンダ 横山武史 ５７

（３）ドルチェモア 石橋脩 ５７

（４）ルージュリナージュ 横山和生 ５５

（５）ウインカーネリアン 三浦皇成 ５８

（６）マスクトディーヴァ 岩田望来 ５６

（７）ジャスティンカフェ 坂井瑠星 ５８

（８）ホウオウビスケッツ 岩田康誠 ５７

（９）ウンブライル クリストフ・ルメール ５５

（１０）ダノンタッチダウン 北村友一 ５７

（１１）マテンロウスカイ 横山典弘 ５７

（１２）コナコースト 戸崎圭太 ５５

（１３）トゥードジボン 藤岡佑介 ５７

（１４）サウンドビバーチェ 浜中俊 ５６

（１５）フリームファクシ 菅原明良 ５８

（１６）アヴェラーレ リチャード・キングスコート ５６