ドジャースのJ・ケリー投手が1月31日(日本時間1日)、球団イベントに参加。背番号「17」をゆずってくれたお礼のプレゼントした高級車ポルシェで参加し、ファンにお披露目することとなった。

昨季まで17番を付けていたケリーはファストフードチェーン「ジャック・インザ・ボックス」にポルシェ「タイカン」で乗り付けた。日本円で約1300~2600万円の高級車だ。

現場で撮影された動画にはナンバープレートも映り込んでおり「DA39L17」。アルファベット3文字は入れ替えると「LAD」となり、ロサンゼルス・ドジャースのこと。17は背番号。そして「39」はもしかして日本語で「サンキュー」? ナンバープレートにまで大谷のこだわりと感謝の気持ちが込められているかもしれない。

