お知らせ
いま話題の人物が続々登場！スペシャルインタビュー
ここでしか見られない、貴重な写真の数々 100回大会も掲載！「箱根駅伝　写真館」
Twitter facebook Instagram YouTube

【ロッテ】スペシャルイベント日程発表　から揚げ＆餃子フェスやビール半額デー、夏祭りも

スポーツ報知
　

　ロッテは２９日、２４年シーズンに開催するスペシャルイベントの日程を発表した。来場ゲストやグッズ付きチケットのアイテムなど、それぞれのイベント詳細は、決まり次第発表される。スペシャルイベントの日程と概要は次の通り。

　・２０２４　ＯＰＥＮＩＮＧ　ＳＥＲＩＥＳ　ＭＡＲＩＮＥＳ　ＮＡＴＩＯＮ　３月２９日～３１日の日本ハム戦。

　・ＴＥＡＭ２６　Ｓｐｅｃｉａｌ　ＤＡＹＳ　４月５日～７日オリックス戦。

　・ＧＷエンジョイボールパーク　４月２７日～２９日楽天戦。

　・ＢＬＡＣＫ　ＢＬＡＣＫ　５月１７日～１９日日本ハム戦。

　・から揚げ＆餃子フェス　５月２４日～２６日ソフトバンク戦。※なお、５月２４日はビール半額デーを実施。

　・日本生命セ・パ交流戦　　５月３１日～６月２日阪神戦、１１～１３日ＤｅＮＡ戦、１４～１６日中日戦（計９試合）。

　・ＡＬＬ　ＦＯＲ　ＣＨＩＢＡ　ＦＥＳ　６月２８日～３０日オリックス戦、９月６日～８日楽天戦（計６試合）。

　・ＢＬＡＣＫ　ＳＵＭＭＥＲ　ＷＥＥＫ　７月１２日～１４日オリックス戦、７月１９日～２１日日本ハム戦、７月３０日～８月１日西武戦、８月６日～８日ソフトバンク戦、８月１０日～１２日オリックス戦（計１５試合）。

　・マリーンズ夏祭　ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ　ｂｙ　ＫＯＮＡＭＩ　８月２７日～２９日西武戦、８月３０日～９月１日ソフトバンク戦（計６試合）。

続きを読む

プロ野球特集

プロ野球２軍特集

野球

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

注目トピック

コラムでＨｏ！

一覧へ

インフォメーション

個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請
×