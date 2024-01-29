ロッテは２９日、２４年シーズンに開催するスペシャルイベントの日程を発表した。来場ゲストやグッズ付きチケットのアイテムなど、それぞれのイベント詳細は、決まり次第発表される。スペシャルイベントの日程と概要は次の通り。
・２０２４ ＯＰＥＮＩＮＧ ＳＥＲＩＥＳ ＭＡＲＩＮＥＳ ＮＡＴＩＯＮ ３月２９日～３１日の日本ハム戦。
・ＴＥＡＭ２６ Ｓｐｅｃｉａｌ ＤＡＹＳ ４月５日～７日オリックス戦。
・ＧＷエンジョイボールパーク ４月２７日～２９日楽天戦。
・ＢＬＡＣＫ ＢＬＡＣＫ ５月１７日～１９日日本ハム戦。
・から揚げ＆餃子フェス ５月２４日～２６日ソフトバンク戦。※なお、５月２４日はビール半額デーを実施。
・日本生命セ・パ交流戦 ５月３１日～６月２日阪神戦、１１～１３日ＤｅＮＡ戦、１４～１６日中日戦（計９試合）。
・ＡＬＬ ＦＯＲ ＣＨＩＢＡ ＦＥＳ ６月２８日～３０日オリックス戦、９月６日～８日楽天戦（計６試合）。
・ＢＬＡＣＫ ＳＵＭＭＥＲ ＷＥＥＫ ７月１２日～１４日オリックス戦、７月１９日～２１日日本ハム戦、７月３０日～８月１日西武戦、８月６日～８日ソフトバンク戦、８月１０日～１２日オリックス戦（計１５試合）。
・マリーンズ夏祭 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ ＫＯＮＡＭＩ ８月２７日～２９日西武戦、８月３０日～９月１日ソフトバンク戦（計６試合）。