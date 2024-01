◆テニス 全豪オープン第14日(27日、メルボルン・パーク)

ジュニアの男子シングル決勝が行われ、坂本怜(17)=誉高=は3―6、7―6、7―5でヤン・クムスタト(17)=チェコ=に勝利し、日本男子ジュニアシングルスで全豪では初めて、4大大会では19年ウィンブルドン選手権を制した望月慎太郎以来の4大大会制覇を成し遂げた。

第1セットはこのセット唯一のダブルフォルトで先行を許した第4ゲームをブレイクされ3―6で落とした。第2セットは相手の強烈なサーブに手を焼きながらも互いにキープを続け、タイブレイクに突入。強気に攻めの姿勢を貫き、3―2からミスを誘って2連続ミニブレイクに成功し7―2で奪い、最終セットに突入した。

最終セット1―1の第3ゲームで坂本が組み立てのうまさを見せ、この試合初めてブレイクに成功。しかしすぐにブレイクバックされた。第7、9ゲームとそれぞれ2度のブレイクチャンスを取り切れず。第11ゲームは0―40から第2サーブに対し思いきってフォアのリターンを入れて流れを変えた。3度のブレイクチャンスを逃した後、パッシングショットがネットに当たり入る幸運も味方し、相手にダブルフォルトが出てブレイクした。

サービング・フォー・ザ・マッチでもラケットを振りきり、センターコートで抜刀“侍ポーズ”を披露してみせた。

コート上の優勝スピーチでは英語で「コーチ、いつも僕を支えてくれている皆さん、盛田さん、ヨネックス、みなさんありがとうございます」と感謝を述べた後、日本語で真顔になり「2024年お正月に大きな地震があったと思う。今も苦しいしている思いをされている方がいると思うが、僕がスポーツ選手としてできることは、少しでも明るい話題を届けることだと思う。なので今日、勝つ事ができてとてもよかったです」と画面を通して思いを伝えた。

◆坂本 怜(さかもと・れい)2006年6月24日、名古屋市生まれ。6歳からテニスを始める。22年から錦織圭らと同じく盛田正明ファンドの支援を得て米IMGアカデミーに拠点を移し活動している。全豪公式ホームページのプロフィールは193センチ、80キロだが「まだ伸びている。195センチ」。右利き。

