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【センバツ】３２校決定　被災地から日本航空石川　２１世紀枠は別海、田辺が選出

スポーツ報知
甲子園球場

　第９６回センバツ高校野球大会（３月１８日開幕・甲子園）の出場３２校が２６日、発表され、能登半島地震で大きな被害を受けた日本航空石川が選出された。日本航空石川は兄弟校の日本航空（山梨・甲斐市）の校舎で寝泊まりしながら練習をスタートし、吉報を待っていた。

　２１世紀枠は別海（北海道）、田辺（近畿・和歌山）の２校が選ばれた。

　関東、東京は作新学院（栃木）、山梨学院、常総学院（茨城）、健大高崎（群馬）、関東第一（東京）、が選出。６校目には中央学院（千葉）が選ばれた。

　出場校一覧

　▽北海道〈１〉

　・北海＝３年ぶり１４度目

　▽東北〈３〉

　・青森山田＝８年ぶり３度目

　・八戸学院光星（青森）＝５年ぶり１１度目

　・学法石川（福島）＝３３年ぶり４度目

　▽関東、東京〈６〉

　・作新学院（栃木）＝２年連続１２度目

　・山梨学院＝３年連続７度目

　・健大高崎（群馬）＝２年連続７度目

　・常総学院（茨城）＝３年ぶり１１度目

　・中央学院（千葉）＝６年ぶり２度目

　・関東第一（東京）＝８年ぶり７度目

　▽東海〈３〉

　・豊川（愛知）＝１０年ぶり２度目

　・宇治山田商（三重）＝１６年ぶり２度目

　・愛工大名電（愛知）＝１２年ぶり１０度目

　▽北信越〈３〉

　・星稜（石川）＝２年ぶり１６度目

　・敦賀気比（福井）＝４年連続１１度目

　・日本航空石川＝４年ぶり３度目

　▽近畿〈６〉

　・大阪桐蔭＝５年連続１５度目

　・京都外大西＝１８年ぶり７度目

　・京都国際＝３年ぶり２度目

　・耐久（和歌山）＝初出場

　・報徳学園（兵庫）＝２年連続２３度目

　・近江（滋賀）＝２年ぶり７度目

　▽中国〈２〉

　・広陵（広島）＝３年連続２７度目

　・創志学園（岡山）＝７年ぶり４度目

　▽四国〈２〉

　・高知＝３年連続２１度目

　・阿南光（徳島）＝３２年ぶり２度目

　▽九州〈４〉

　・熊本国府＝初出場

　・明豊（大分）＝３年ぶり６度目

　・神村学園（鹿児島）＝９年ぶり６度目

　・東海大福岡＝７年ぶり３度目

　▽２１世紀枠〈２〉

　・別海（北海道）＝初出場

　・田辺（近畿・和歌山）＝７６年ぶり３度目

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