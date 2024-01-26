第９６回センバツ高校野球大会（３月１８日開幕・甲子園）の出場３２校が２６日、発表され、能登半島地震で大きな被害を受けた日本航空石川が選出された。日本航空石川は兄弟校の日本航空（山梨・甲斐市）の校舎で寝泊まりしながら練習をスタートし、吉報を待っていた。
２１世紀枠は別海（北海道）、田辺（近畿・和歌山）の２校が選ばれた。
関東、東京は作新学院（栃木）、山梨学院、常総学院（茨城）、健大高崎（群馬）、関東第一（東京）、が選出。６校目には中央学院（千葉）が選ばれた。
出場校一覧
▽北海道〈１〉
・北海＝３年ぶり１４度目
▽東北〈３〉
・青森山田＝８年ぶり３度目
・八戸学院光星（青森）＝５年ぶり１１度目
・学法石川（福島）＝３３年ぶり４度目
▽関東、東京〈６〉
・作新学院（栃木）＝２年連続１２度目
・山梨学院＝３年連続７度目
・健大高崎（群馬）＝２年連続７度目
・常総学院（茨城）＝３年ぶり１１度目
・中央学院（千葉）＝６年ぶり２度目
・関東第一（東京）＝８年ぶり７度目
▽東海〈３〉
・豊川（愛知）＝１０年ぶり２度目
・宇治山田商（三重）＝１６年ぶり２度目
・愛工大名電（愛知）＝１２年ぶり１０度目
▽北信越〈３〉
・星稜（石川）＝２年ぶり１６度目
・敦賀気比（福井）＝４年連続１１度目
・日本航空石川＝４年ぶり３度目
▽近畿〈６〉
・大阪桐蔭＝５年連続１５度目
・京都外大西＝１８年ぶり７度目
・京都国際＝３年ぶり２度目
・耐久（和歌山）＝初出場
・報徳学園（兵庫）＝２年連続２３度目
・近江（滋賀）＝２年ぶり７度目
▽中国〈２〉
・広陵（広島）＝３年連続２７度目
・創志学園（岡山）＝７年ぶり４度目
▽四国〈２〉
・高知＝３年連続２１度目
・阿南光（徳島）＝３２年ぶり２度目
▽九州〈４〉
・熊本国府＝初出場
・明豊（大分）＝３年ぶり６度目
・神村学園（鹿児島）＝９年ぶり６度目
・東海大福岡＝７年ぶり３度目
▽２１世紀枠〈２〉
・別海（北海道）＝初出場
・田辺（近畿・和歌山）＝７６年ぶり３度目