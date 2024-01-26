◆第３８回根岸Ｓ・Ｇ３（１月２８日、東京競馬場・ダート１４００メートル）
１着馬にフェブラリーＳ・Ｇ１の優先出走権が与えられる前哨戦の出走馬１６頭と枠順が１月２６日、決定した。
昨年６月の１勝クラスから４連勝でオープンを制したサンライズフレイム（牡４歳、栗東・石坂公一厩舎、父ドレフォン）は５枠１０番に入った。２勝クラス、３勝クラスを圧勝で突破してきたエンペラーワケア（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ロードカナロア）は４枠７番、悲願の重賞初制覇を狙うタガノビューティー（牡７歳、栗東・西園正都厩舎、父ヘニーヒューズ）は６枠１２番となった。
決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）
（１）アイオライト 牡７ ５７ 団野 大成
（２）ヘリオス セン８ ５７ 武 豊
（３）フルム 牡５ ５７ 水口 優也
（４）ライラボンド 牡５ ５７ 小林 勝太
（５）ベルダーイメル 牡７ ５７ 柴田 善臣
（６）シャマル 牡６ ５７ 川須 栄彦
（７）エンペラーワケア 牡４ ５６ 川田 将雅
（８）ピアシック 牡８ ５７ 落合 玄太
（９）エクロジャイト 牡４ ５６ 横山 武史
（１０）サンライズフレイム 牡４ ５６ 藤岡 康太
（１１）パライバトルマリン 牝４ ５４ 戸崎 圭太
（１２）タガノビューティー 牡７ ５７ 石橋 脩
（１３）オマツリオトコ 牡４ ５６ 石川裕紀人
（１４）アルファマム 牝５ ５５ 菅原 明良
（１５）ケンシンコウ 牡７ ５７ 田辺 裕信
（１６）アームズレイン 牡４ ５６ 松若 風馬