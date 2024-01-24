ＪＫＡは２３日、２０２３年の競輪表彰選手を発表した。最優秀選手は、Ｇ１・３Ｖの古性優作（３２）＝大阪・１００期＝が２年ぶり２度目の受賞。ガールズ最優秀選手は、Ｇ１オールガールズクラシックとガールズグランプリを制して賞金女王に輝いた佐藤水菜（２５）＝神奈川・１１４期＝が初受賞となった。また、昨年６月に通算９００勝を達成して長年Ｓ級で活躍してきた神山雄一郎（５５）＝栃木・６１期＝が特別賞に、１８Ｖと年間の優勝回数を更新した坂口楓華（２６）＝愛知・１１２期＝と、尾方真生（２４）＝福岡・１１８期＝が優勝記録更新選手賞に選ばれた。表彰式典は２月１４日に都内のホテルで行われる。各受賞者は次の通り。

▼最優秀選手 古性優作

▼ガールズ最優秀選手 佐藤水菜

▼優秀選手 松浦悠士（３２）＝広島・９８期、５年連続５度目＝、真杉匠（２４）＝栃木・１１３期、初＝、山口拳矢（２８）＝岐阜・１１７期、初＝

▼ガールズ優秀選手 児玉碧衣（２８）＝福岡・１０８期、２年連続４度目＝、梅川風子（３２）＝東京・１１２期、３年ぶり２度目＝

▼優秀新人選手賞 太田海也（２４）＝岡山・１２１期＝

▼ガールズ優秀新人選手賞 吉川美穂（３１）＝和歌山・１２０期＝

▼特別敢闘選手賞 脇本雄太（３４）＝福井・９４期、初＝

▼ガールズ特別敢闘選手賞 久米詩（２４）＝静岡・１１６期、初＝

▼国際賞 窪木一茂（３４）＝福島・１１９期、３年連続３度目＝、中野慎詞（２４）＝岩手・１２１期、初＝、橋本英也（３０）＝岐阜・１１３期、２年連続３度目＝、太田海也＝初＝、小原佑太（２７）＝青森・１１５期、２年ぶり２度目＝、山崎賢人（３１）＝長崎・１１１期、初＝、内野艶和（２２）＝福岡・１２０期、初＝、佐藤水菜＝３年連続３度目＝、梅川風子＝２年ぶり２度目＝、太田りゆ（２９）＝埼玉・１１２期、４年ぶり２度目＝

▼特別賞 神山雄一郎

▼優勝記録更新選手賞 坂口楓華、尾方真生