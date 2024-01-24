ＤｅＮＡは２４日、２月１日から開始する春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。Ａ班は沖縄・宜野湾市、Ｂ班は鹿児島・奄美大島で行われる。

参加メンバーは以下の通り

Ａ班

【投手】

東克樹、伊勢大夢、徳山壮磨、大貫晋一、小園健太、山崎康晃、坂本裕哉、上茶谷大河、松本凌人（新人）、森唯斗、佐々木千早、深沢鳳介、森原康平、石川達也、ウェンデルケン、中川颯、平良拳太郎、中川虎大、宮城滝太、マルセリーノ、ディアス、ジャクソン、ケイ、ウィック

【捕手】

松尾汐恩、益子京右、山本祐大、東妻純平

【内野手】

林琢真、牧秀悟、柴田直亨、石上泰輝（新人）、井上絢登（新人）、知野直人、西巻賢二、京田陽太

【外野手】

桑原将志、オースティン、度会隆輝（新人）、佐野恵太、勝又温史、梶原昂希、蝦名達夫、関根大気、村川凪

Ｂ班

【投手】

石田健大、三嶋一輝、入江大生、吉野光樹、浜口遥大、三浦銀二、橋本達弥、森下瑠大、松本隆之介、京山将弥、石田裕太郎（新人）、高田琢登、草野陽斗、清水麻成（新人）、渡辺明貴、今野瑠斗、堀岡隼人、庄司陽斗（新人）、マルティネス、モロン

【捕手】

戸柱恭孝、伊藤光、上甲凌大、九鬼隆平、近藤大雅（新人）

【内野手】

森敬斗、大和、宮崎敏郎、蓮、小笠原蒼（新人）、粟飯原龍之介、小深田大地、高見澤郁魅（新人）

【外野手】

大田泰示、神里和毅、武田陸玖（新人）、楠本泰史