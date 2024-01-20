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新日退団のオカダ・カズチカ、地元ファンにお別れ　ＥＶＩＬはタマ下しＮＥＶＥＲ王座奪取…新日・名古屋大会全成績

スポーツ報知
地元・名古屋の大会でファンに別れを告げたオカダ・カズチカ（新日本プロレス提供）

◆新日本プロレス「ＴＨＥ　ＮＥＷ　ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ　ｉｎ　ＮＡＧＯＹＡ」大会（２０日、愛知県体育館）

　今月いっぱいでの新日退団を発表したオカダ・カズチカが新日所属としては最後となる地元・愛知（出身地は安城市）での大会でファンに別れを告げた。

　８人タッグマッチに棚橋弘至、石井智宏、真壁刀義と組んで出場。ザック・セイバーＪｒ．、シェイン・ヘイスト、マイキー・ニコルス、藤田晃生組と対戦すると、満場の「オカダ」コールの中、ニコルスとヘイストを同時にＤＤＴで突き刺し、藤田には代名詞の高角度のドロップキックをお見舞いした。

　試合はザックの変型レッグロックの前に真壁がタップも試合後、改めてリングに上がったオカダは自身の入場テーマが大音量で流れる中、右手を高々と掲げると、地元ファンに一礼して去って行った。

　メインイベントのＮＥＶＥＲ無差別級王座戦では、ＥＶＩＬが、こちらも今月いっぱいで新日を離れるタマ・トンガと対戦。ＥＶＩＬ率いる「ハウス・オブ・トーチャー」（ＨＯＴ）のセコンド陣の乱入で一旦は無効試合に。その上でランバージャックデスマッチ（リングの四方をセコンドが囲み、リングから落ちた選手を押し戻す試合形式）にルール変更して行われ、ＥＶＩＬが必殺のＥＶＩＬ（変型大外刈り）で劇勝。ベルトを奪取した。

　セミファイナルのＳＴＲＯＮＧ無差別級タッグ王座戦では、エル・ファンタズモ、ヒクレオ組がチェーズ・オーエンズ、ＫＥＮＴＡ組を下し、５度目の防衛。

　「ＫＯＰＷ　２０２４」争奪戦では、グレート―Ｏ―カーンが１０分間、ベルト保持に成功。石森太二を下し、新たな「ＫＯＰＷ　２０２４」タイトル保持者となった。

　◆全成績

　▽１０分１本勝負

　△嘉藤匠馬（１０分００秒　時間切れ引き分け）村島克哉△

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇成田蓮、高橋裕二郎（９分４７秒　ダブルクロス→体固め）海野翔太、本間朋晃●

　▽１０人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇デビッド・フィンレー、クラーク・コナーズ、ゲイブ・キッド、アレックス・コグリン、ドリラ・モロニー（１１分５３秒　パワーボムホイップ→体固め）ジェフ・コブ、ＴＪＰ、フランシスコ・アキラ、ＨＥＮＡＲＥ、カラム・ニューマン●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ＳＨＯ、金丸義信（８分２２秒　ショックアロー→片エビ固め）エル・デスペラード、マスター・ワト●

　▽８人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇ザック・セイバーＪｒ．、シェイン・ヘイスト、マイキー・ニコルス、藤田晃生（１０分４１秒　変型レッグロック）オカダ・カズチカ、棚橋弘至、石井智宏、真壁刀義●

　▽１０人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇ＳＡＮＡＤＡ、タイチ、上村優也、ＤＯＵＫＩ、ＴＡＫＡみちのく（９分０１秒　Ｓｋｕｌｌ　Ｅｎｄ）内藤哲也、鷹木信悟、辻陽太、高橋ヒロム、ＢＵＳＨＩ●

　▽「ＫＯＰＷ　２０２４」争奪戦　１０ミニッツ　イシモリング　フィットマッチ１０分勝負

　〇グレート―Ｏ―カーン（１０分００秒　ベルト保持）石森太二●

　※Ｏ―カーンが「ＫＯＰＷ　２０２４」保持者に

　▽ＳＴＲＯＮＧ無差別級タッグ選手権試合

　〇エル・ファンタズモ、ヒクレオ（２１分３３秒　ＣＲ２→片エビ固め）ＫＥＮＴＡ、チェーズ・オーエンズ●

　※ヒクレオ組が５度目の防衛

　▽ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合６０分１本勝負

　タマ・トンガ（２分３４秒　無効試合）ＥＶＩＬ

　▽（※再試合）ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合・ランバージャックデスマッチ　６０分１本勝負

　〇ＥＶＩＬ（１８分０１秒　ＥＶＩＬ→体固め）タマ・トンガ●

　※ＥＶＩＬが新王者に、タマは初防衛に失敗

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