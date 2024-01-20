【巨人】春季キャンプメンバー振り分け発表 ドラフト１位・西舘勇陽ら新人５人１軍スタート 梶谷隆幸、オコエ瑠偉は２軍

巨人は２０日、春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。（数字は背番号）

〈一軍〉

【投手】１５大勢、１７西舘勇陽、１８菅野智之、１９山﨑伊織、２０戸郷翔征、２８高橋礼、２９グリフィン、３０近藤大亮、３１赤星優志、３３ケラー、３６馬場皐輔、４１中川皓太、４６又木鉄平、４７森田駿哉、４８田中千晴、４９バルドナード、５８船迫大雅、６３泉圭輔、６５メンデス、９１堀田賢慎、９６菊地大稀

【捕手】２４大城卓三、２７岸田行倫、６７山瀬慎之助

【内野手】００湯浅大、２吉川尚輝、５門脇誠、６坂本勇人、２５岡本和真、３５泉口友汰、４０中山礼都、５５秋広優人、０９８ウレーニャ

【外野手】７長野久義、８丸佳浩、１２萩尾匡也、３８岡田悠希、４４佐々木俊輔、５９松原聖弥

〈二軍〉

【投手】２６今村信貴、３２鈴木康平、４５畠世周、５３高梨雄平、５４直江大輔、５７高橋優貴、６２横川凱、６４大江竜聖、６６平内龍太、６８代木大和、９０山田龍聖、９３松井颯、９７井上温大、０１２三浦克也、０１４京本眞、０２６吉村優聖歩、０３５ルシアーノ、０５６伊藤優輔

【捕手】２２小林誠司、９４喜多隆介、０１０大津綾也

【内野手】０増田大輝、３７若林晃弘、６０菊田拡和、６１増田陸、００２中田歩夢

【外野手】１３梶谷隆幸、４３重信慎之介、５０オコエ瑠偉、００３鈴木大和、０１３ティマ、０３９立岡宗一郎、０５１舟越秀虎 〈三軍〉

【投手】５６石田隼都、０１１笠島尚樹、０１５川嵜陽仁、０１６千葉隆広、０１８木下幹也、０１９園田純規、０２０戸田懐生０２３田村朋輝、０２８富田龍、０３０山﨑友輔、０３４森本哲星、０４７鴨打瑛二、０５７ラモス

【捕手】００６坂本勇人、０２２亀田啓太、０２４前田研輝

【内野手】００１加藤廉、００４村山源、００７宇都宮葵星、００８相澤白虎、０２５岡本大翔、０２７北村流音

【外野手】００９笹原操希、０３３平山功太、０４４大城元

〈故障班（三軍）〉

【投手】０２１小沼健太、０６３花田侑樹

【捕手】０６９萩原哲

【内野手】００５田上優弥

【外野手】５１浅野翔吾、０３１三塚琉生