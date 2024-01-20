日本ハムは２０日、キャンプのメンバー振り分けを発表。新人ではドラフト２位の進藤勇也捕手＝上武大＝、同３位の宮崎一樹外野手＝山梨学院大＝が１軍メンバーに名を連ねた。ドラフト１位の細野晴希投手＝東洋大＝は、沖縄・国頭の２軍キャンプからスタートする。

【１軍（名護）】

▽投手 １３生田目翼、１４加藤貴之、１７伊藤大海、１８山崎福也、２０上原健太、２４金村尚真、２６田中正義、２８河野竜生、３１マーフィー、３２黒木優太、３４堀瑞輝、４０福田俊、４２ザバラ、４５バーヘイゲン、４７鈴木健矢、５２池田隆英、５７北山亘基、５９根本悠楓、６３北浦竜次、６７山本拓実

▽捕手 ２マルティネス、１０清水優心、２３伏見寅威、３０郡司裕也、３３進藤勇也、６４田宮裕涼

▽内野手 ３加藤豪将、４上川畑大悟、５野村佑希、２１清宮幸太郎、３８石井一成、５６細川凌平、５８奈良間大己

▽外野手 ６スティーブンソン、７松本剛、３６宮崎一樹、３７江越大賀、５０五十幡亮汰、６６万波中正、９９レイエス

【２軍（国頭村）】

▽投手 １２矢沢宏太、１６達孝太、１９玉井大翔、２２杉浦稔大、２５宮西尚生、２９細野晴希、４１ロドリゲス、４６畔柳亨丞、４８斎藤友貴哉、５１石川直也、５４安西叶翔、５５松浦慶斗、９３田中瑛斗、１１３加藤大和、１１４松本遼大、１１５斉藤伸治、１２１福島蓮、１２３柳川大晟、１２６中山晶量、１２８山本晃大、１３０鍵谷陽平、１３７柿木蓮、１６２宮内春輝、１６８松岡洸希、１９６孫易磊

▽捕手 ２７古川裕大、６０郡拓也、１６５梅林優貴

▽内野手 ９中島卓也、３５福田光輝、３９有薗直輝、４３水野達稀、４４阪口楽、６５明瀬諒介、１１１浜田泰希

▽外野手 ８浅間大基、５３水谷瞬、６１今川優馬、６８星野ひので、１１２平田大樹、１２４阿部和広、１２５藤田大清、１２７山口アタル