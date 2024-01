◆アジア杯 ▽1次リーグD組第2戦 日本ーイラク(19日・アルラヤン)

FIFAランク17位の日本は同63位のイラクと対戦する。スタメンが発表され、久保建英が今大会初じめてスタメンに名を連ねた。ベトナム戦で2ゴールの南野拓実も先発する。

勝てば無条件で1次リーグ突破が決まる一戦。イラクはD組最大のライバル。同時に1993年の米国W杯アジア最終予選で引き分けに終わり、W杯初出場を逃した“ドーハの悲劇”以来となるカタールでのイラク戦となった。

日本のスタメンは以下の通り

GK

鈴木彩艶

DF

谷口彰悟

板倉滉

伊藤洋輝

菅原由勢

MF/FW

遠藤航

伊東純也

南野拓実

守田英正

浅野拓磨

久保建英

【アジア杯1次リーグ D組順位表&結果】

<>内の数字は勝ち点、右数字は得失点差※は進出チーム

▽D組順位表

(1)日本<3>2

(2)イラク<3>2

(3)ベトナム<0>-2

(4)インドネシア<0>-2

【D組の日程&結果】

1月14日 日本4-2ベトナム

1月15日 インドネシア1-3イラク

1月19日 日本-イラク

1月19日 ベトナム-インドネシア

1月24日 日本-インドネシア

1月24日 イラク-ベトナム

