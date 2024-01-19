楽天は２月１日から始まる春季キャンプのメンバーを発表した。ドラフト１位・古謝樹投手（桐蔭横浜大）、同５位の松田啄磨投手（大産大）、昨年１０月下旬に「右肘関節鏡視下クリーニング術」を行った田中将大投手らの１軍スタートが発表された。

メンバーは以下の通り。

◆金武キャンプ（１軍）

【投手（２２人）】岸孝之、ポンセ、則本昂大、古謝樹、田中将大、荘司康誠、ターリー、早川隆久、渡辺翔太、弓削隼人、櫻井周斗、伊藤茉央、松井友飛、藤平尚真、藤井聖、西垣雅矢、鈴木翔天、瀧中瞭太、松田啄磨、内星龍、宮森智志、清宮虎多朗

【捕手（３人）】太田光、堀内謙伍、石原彪

【内野手（１２人）】小深田大翔、浅村栄斗、阿部寿樹、茂木栄五郎、鈴木大地、フランコ、黒川史陽、平良竜哉、山﨑剛、渡邊佳明、村林一輝、山田遥楓

【外野手（５人）】辰己涼介、田中和基、岡島豪郎、島内宏明、小郷裕哉

◆久米島キャンプ（２軍）

【投手（１７人）】小孫竜二、酒居知史、高田孝一、宋家豪、津留﨑大成、坂井陽翔、日当直喜、辛島航、泰勝利、林優樹、大内誠弥、吉川雄大、王彦程、西口直人、古賀康誠、小峯新陸、竹下瑛広

【捕手（４人）】田中貴也、安田悠馬、水上桂、江川侑斗

【内野手（７人）】伊藤裕季也、ワォーターズ璃海ジュミル、入江大樹、青野拓海、辰見鴻之介、永田颯太郎、澤野聖悠

【外野手（６人）】吉野創士、中島大輔、前田銀治、武藤敦貴、柳澤大空、大河原翔