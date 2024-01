DeNAからカブスにポスティングシステムを行使して4年総額5300万ドル(約77億4000万円)の契約で移籍した今永昇太投手(30)が12日(日本時間13日)、シカゴのホテルで入団会見を行い、球団ホームページなどで生配信された。

スーツに青いネクタイを締めて、ホイヤー編成本部長とともに登場した今永。やや緊張した面持ちだった冒頭では早速背番号「18」の真新しい白いユニホームに袖を通して青い帽子もかぶり、小さく笑顔を見せた。いきなり球団歌の一部を引用して「ヘイ、シカゴ!」と声を張り上げて地元ファンの心をつかむと、英語でスピーチして「ゴー、カブス、ゴー!」と言い放って会場を盛り上げた。さらに日本語では「カブスファンの皆様、ワールドシリーズ優勝へ向けて全力を尽くします。リグレーフィールドで待っていてください」と力強く宣言した。

入団の決め手を「可能性が無限大に広がるチームを求めていたので、それがカブスに入団することが自分の成長につながると思ってカブスに決めました」と説明。「自分自身がカブスとともに成長して完成に近づければいいかなと思います」と意気込みながら、新たに同僚となる鈴木誠也外野手(29)との共闘も「カブスを盛り上げることが出来るのを光栄に思います」と心待ちにしていた。

さらには「プライベートでもフィールドでもファニー・ガイでいることを心がけています」とも話した今永。「投げる哲学者」と言われることについて問われると「自分の野球以外の武器はまだ未完成だと思っていることなので、自分の高みに持って行くために野球でも野球以外でも日々勉強。向上心を常に持って過ごしたいと思って過ごしたことがそういうニックネームにつながったのかもしれない」と自己分析していた。

【動画】今永昇太、ユニホーム姿で「ヘイ、シカゴ!」

Shōta Imanaga is going to fit right in at Wrigley Field. 😂 pic.twitter.com/pVTjXQbXqW