ＪＲＡは１月１２日、サウジカップ・Ｇ１（２月２４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）に予備登録した日本馬を発表した。昨年の最優秀ダートホースに輝いたレモンポップ（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父レモンドロップキッド）、昨年のドバイ・ワールドＣを制したウシュバテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父オルフェーヴル）など、１５頭が登録した。
同日行われる計６レースに日本馬１１１頭が登録しており、主な登録馬は以下の通り。
★サウジカップ・Ｇ１（ダート１８００メートル）
レモンポップ、ウシュバテソーロ、ジャックドール（牡６歳、栗東・藤岡健一厩舎、父モーリス）、デルマソトガケ（牡４歳、栗東・音無秀孝厩舎、父マインドユアビスケッツ）、ドゥラエレーデ（牡４歳、栗東・池添学厩舎、父ドゥラメンテ）など１５頭。
★１３５１ターフスプリント・Ｇ２（芝１３５１メートル）
アグリ（牡５歳、栗東・安田隆行厩舎、父カラヴァッジオ）、オオバンブルマイ（牡４歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ディスクリートキャット）など１８頭。
★ネオムターフカップ・Ｇ２（芝２１００メートル）
キラーアビリティ（牡５歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ディープインパクト）、ゼッフィーロ（牡５歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ディープインパクト）、ベラジオオペラ（牡４歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）など１６頭。
★リヤドダートスプリント・Ｇ３（ダート１２００メートル）
イグナイター（牡６歳、園田・新子雅司厩舎、父エスポワールシチー）、リメイク（牡５歳、栗東・新谷功一厩舎、父ラニ）など１５頭。
★サウジダービー・Ｇ３（ダート１６００メートル）
シンエンペラー（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）、フォーエバーヤング（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）、アマンテビアンコ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ヘニーヒューズ）など３４頭。
★レッドシーターフハンデ・Ｇ３（芝３０００メートル）
アイアンバローズ（牡７歳、栗東・上村洋行厩舎、父オルフェーヴル）、サリエラ（牝５歳、美浦・国枝栄厩舎、父ディープインパクト）など１３頭。