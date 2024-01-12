【日経新春杯】ダービー３着馬ハーツコンチェルトは５枠７番に決定 サトノグランツは大外８枠１３番

◆第７１回日経新春杯・Ｇ２（１月１４日、京都・芝２４００メートル）

枠順が１月１２日、決定した。昨年の日本ダービー３着馬ハーツコンチェルト（牡４歳、美浦・武井亮厩舎、父ハーツクライ）は５枠７番から重賞初制覇を狙う。

Ｇ２・２勝のサトノグランツ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父サトノダイヤモンド）は大外８枠１４番。菊花賞５着のサヴォーナ（牡４歳、栗東・中竹和也厩舎、父キズナ）は８枠１３番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１） リレーションシップ 牡７ ５４ 高田 潤

（２） ナイママ 牡８ ５３ 和田 竜二

（３） インプレス 牡５ ５６ 角田 大河

（４） リビアングラス 牡４ ５４ 田口 貫太

（５） レッドバリエンテ 牡５ ５５ 西村 淳也

（６） ディアスティマ 牡７ ５７・５北村 友一

（７） ハーツコンチェルト 牡４ ５５ 松山 弘平

（８） ブローザホーン 牡５ ５７ 菅原 明良

（９） カレンルシェルブル 牡６ ５７ 武 豊

（１０）ハーツイストワール 牡８ ５７ 田辺 裕信

（１１）ヒンドゥタイムズ セン８ ５８ オレリアン・ルメートル

（１２）シンリョクカ 牝４ ５３ 木幡 初也

（１３）サヴォーナ 牡４ ５６ 池添 謙一

（１４）サトノグランツ 牡４ ５７・５川田 将雅