Ｊ３アスルクラロ沼津は１０日、２０２４シーズンの選手背番号を決定したと発表した。今季は、中山雅史監督就任２年目にあたるが現時点で新加入選手は４選手。ＤＦ宮脇茂夫（新潟経営大）が「２６」、ＭＦ向井ひな太（札幌大）が「３５」、ＤＦ中村勇太（ＪＦＬヴェルスパ大分）が「３６」、ＭＦ沼田航征（新潟医療福祉大）が「４０」を着用する。
また、昨季３０試合に出場した正守護神のＧＫ武者大夢（２５）は、背番「４５」から「５５」に変更された。この日発表されたメンバーと背番号は以下の通り。（☆は新加入、※は契約交渉中）
・ＤＦ安在達弥「３」
・ＭＦ持井響太「７」
・ＭＦ鈴木拳士郎「８」
・ＭＦ佐藤尚輝「１０」
・ＭＦ染矢一樹「１１」
・ＤＦ附木雄也「１３」※
・ＭＦ徳永晃太郎「１４」
・ＭＦ菅井拓也「１８」
・ＦＷ川又堅碁「２０」
・ＭＦ森夢真「２１」
・ＤＦ篠崎輝和「２２」
・ＦＷ津久井匠海「２３」
・ＭＦ伊東輝悦「２５」
・ＤＦ宮脇茂夫「２６」☆
・ＦＷ和田育「２７」
・ＤＦ井上航希「２８」
・ＦＷ杉本大雅「２９」
・ＦＷ赤塚ミカエル「３３」
・ＭＦ向井ひな太「３５」☆
・ＤＦ中村勇太「３６」☆
・ＭＦ沼田航征「４０」☆
・ＭＦ遠山悠希「４１」
・ＭＦ岩崎圭吾「４６」
・ＧＫ渡辺健太「５０」
・ＧＫ武者大夢「５５」
・ＤＦ浜託巳「８８」