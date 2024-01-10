Ｊ３アスルクラロ沼津は１０日、２０２４シーズンの選手背番号を決定したと発表した。今季は、中山雅史監督就任２年目にあたるが現時点で新加入選手は４選手。ＤＦ宮脇茂夫（新潟経営大）が「２６」、ＭＦ向井ひな太（札幌大）が「３５」、ＤＦ中村勇太（ＪＦＬヴェルスパ大分）が「３６」、ＭＦ沼田航征（新潟医療福祉大）が「４０」を着用する。

また、昨季３０試合に出場した正守護神のＧＫ武者大夢（２５）は、背番「４５」から「５５」に変更された。この日発表されたメンバーと背番号は以下の通り。（☆は新加入、※は契約交渉中）

・ＤＦ安在達弥「３」

・ＭＦ持井響太「７」

・ＭＦ鈴木拳士郎「８」

・ＭＦ佐藤尚輝「１０」

・ＭＦ染矢一樹「１１」

・ＤＦ附木雄也「１３」※

・ＭＦ徳永晃太郎「１４」

・ＭＦ菅井拓也「１８」

・ＦＷ川又堅碁「２０」

・ＭＦ森夢真「２１」

・ＤＦ篠崎輝和「２２」

・ＦＷ津久井匠海「２３」

・ＭＦ伊東輝悦「２５」

・ＤＦ宮脇茂夫「２６」☆

・ＦＷ和田育「２７」

・ＤＦ井上航希「２８」

・ＦＷ杉本大雅「２９」

・ＦＷ赤塚ミカエル「３３」

・ＭＦ向井ひな太「３５」☆

・ＤＦ中村勇太「３６」☆

・ＭＦ沼田航征「４０」☆

・ＭＦ遠山悠希「４１」

・ＭＦ岩崎圭吾「４６」

・ＧＫ渡辺健太「５０」

・ＧＫ武者大夢「５５」

・ＤＦ浜託巳「８８」