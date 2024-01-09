ＪＲＡは１月９日、２０２３年度のＪＲＡ賞を発表した。年度代表馬には、ドバイ・シーマクラシックからジャパンＣまで２３年にＧ１を４連勝したイクイノックス（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック）が、２年連続で選ばれた。
各賞の受賞馬は以下の通り（年齢は２０２３年時点の表記）。
【年度代表馬】イクイノックス
【最優秀２歳牝馬】アスコリピチェーノ（美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）
【最優秀２歳牡馬】ジャンタルマンタル（栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）
【最優秀３歳牝馬】リバティアイランド（栗東・中内田充正厩舎、父ドゥラメンテ）
【最優秀３歳牡馬】タスティエーラ（美浦・堀宣行厩舎、父サトノクラウン）
【最優秀４歳以上牝馬】ソングライン（５歳、美浦・林徹厩舎、父キズナ）
【最優秀４歳以上牡馬】イクイノックス
【最優秀マイラー】ソングライン
【最優秀スプリンター】ママコチャ（牝４歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）
【最優秀ダートホース】レモンポップ（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父レモンドロップキッド）
【最優秀障害馬】マイネルグロン（牡５歳、美浦・青木孝文厩舎、父ゴールドシップ）
【特別賞】ウシュバテソーロ（牡６歳、美浦・高木登厩舎、父オルフェーヴル）