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【ＪＲＡ賞】最優秀ダートホースはレモンポップ　ウシュバテソーロは特別賞に　年度代表馬は２年連続イクイノックス

スポーツ報知
チャンピオンズCを逃げ切ったレモンポップ

　ＪＲＡは１月９日、２０２３年度のＪＲＡ賞を発表した。年度代表馬には、ドバイ・シーマクラシックからジャパンＣまで２３年にＧ１を４連勝したイクイノックス（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック）が、２年連続で選ばれた。

　各賞の受賞馬は以下の通り（年齢は２０２３年時点の表記）。

　【年度代表馬】イクイノックス

　【最優秀２歳牝馬】アスコリピチェーノ（美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）

　【最優秀２歳牡馬】ジャンタルマンタル（栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）

　【最優秀３歳牝馬】リバティアイランド（栗東・中内田充正厩舎、父ドゥラメンテ）

　【最優秀３歳牡馬】タスティエーラ（美浦・堀宣行厩舎、父サトノクラウン）

　【最優秀４歳以上牝馬】ソングライン（５歳、美浦・林徹厩舎、父キズナ）

　【最優秀４歳以上牡馬】イクイノックス

　【最優秀マイラー】ソングライン

　【最優秀スプリンター】ママコチャ（牝４歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）

　【最優秀ダートホース】レモンポップ（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父レモンドロップキッド）

　【最優秀障害馬】マイネルグロン（牡５歳、美浦・青木孝文厩舎、父ゴールドシップ）

　【特別賞】ウシュバテソーロ（牡６歳、美浦・高木登厩舎、父オルフェーヴル）

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